Bordo: ‘Regering telt twee ministeries van JusPol’

‘’De regering bestaat uit twee ministeries van Justitie en Politie. Het ene is waar minister Kenneth Amoksi leiding aan geeft en het andere bevindt zich op het Kabinet van de President. Misschien wil Abop er niets over zeggen, maar zo zitten zaken in elkaar. Er worden vanuit het Kabinet van de President besluiten genomen waarvan Amoksi totaal niet op de hoogte is”, aldus de ondervoorzitter van Abop, Joël Martinus alias ‘Bordo’, gisteren in een televisie-interview. Dit zei hij naar aanleiding van de toename en verruwing van de criminaliteit. Volgens Martinus krijgt Amoksi de gelegenheid niet zijn werk naar behoren te doen, omdat er op het Kabinet van de President een bende zit die het beleid wenst uit te stippelen en de ondersteuning krijgt van de president.

“Dan lijkt het erop, alsof de minister van niets op de hoogte is, maar de besluiten zijn niet door hem genomen. Het lastige is, dat de voorzitter van de Abop, Ronnie Brunswijk, er niets over zegt. Dit heeft te maken met de functie die hij bekleedt. Maar ik ga het zeggen en als de partij mij wenst te bedanken mag zij dat doen”, aldus Martinus. Hij zei ook, dat de partijen binnen de regering niet op één lijn zijn en dat coalitiepartners elkaar tegenwerken.

Volgens Martinus zal hij in de komende week een persconferentie beleggen en enkele zaken betreffende de regering, uit de doeken doen. Verder zal hij de regering een cijfer geen voor haar prestaties tot nu toe. “Ik ben er bijna zeker van, de zij veel lager zitten dan ik ze voorheen gegeven heb. Ik gaf ze vorig jaar nog een vier. Maar ik ben aan de kant van het volk en we hebben beloofd. Wanneer we onze beloften niet nakomen, laat het volk ook weten waarom”, aldus Martinus.