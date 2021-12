VSB Young Management helpt jonge ondernemers uitdagingen te doorstaan

In het ondernemen of starten van een onderneming zijn er heel wat uitdagingen waar de ondernemer voor staat. Vooral voor jonge ondernemers is het van belang te weten hoe deze uitdagingen te doorstaan. VSB Young Management wil hierbij de helpende hand bieden. Als de belangrijkste vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor Young Entrepreneurs (jonge ondernemers) en Young Professionals (jonge professionals) in de leeftijdscategorie van 18 t/m 40 jaar in Suriname, organiseerde VSB Young Management op zaterdag 27 november het online seminar: ‘Young Entrepreneurship & Leadership Seminar Suriname’, met als doel jonge ondernemers te stimuleren in het ondernemen.

Anvit Ramlakhan, voorzitter van VSB Young Management, vertelt dat uit eigen ervaring gebleken is dat jonge ondernemers nog steeds tegen een aantal uitdagingen stuiten. Hij geeft als voorbeeld dat men bij het starten van een onderneming, een onderpand of kapitaal moet hebben. Ramlakhan: “Je kunt dit misschien simpel oplossen door partnerschappen op te zetten met banken of met andere organisaties die willen financieren. Maar een nog grotere uitdaging is dat heel wat jongeren nog niet het besef hebben dat ondernemerschap ook een werk kan zijn.” Ramlakhan meent dat heel veel jongeren denken dat de politiek ingaan of studeren, de weg is naar succes. “Als we naar het buitenland kijken, dan zien we dat jongeren daar het ondernemerschap ingaan vanwege het digitale landschap dat zij beschikbaar hebben.” Ramlakhan zegt dat in Suriname de covid-pandemie ervoor gezorgd heeft dat er toch creatieve ideeën zijn ontstaan. ‘’Er zijn ook een paar startups geweest, dat is een onderneming die gestart is met een zeer laag budget. Hierbij wordt er omwille van de vraag op de markt, een onderneming begonnen’’, zegt Ramlakhan, eraan toevoegend dat de food delivery service en E-commerce platforms, voorbeelden zijn van startups. ‘’Ik merk dat in Suriname er nu wel jongeren zijn die het voortouw nemen in ondernemen.’’

Het seminar heeft een hybride setup vanwege Covid-19. Alle sprekers zijn fysiek aanwezig in het Telesur Opleidingscentrum (TOC) en ongeveer 170 participanten hebben via Zoom ingelogd. Het ligt volgens Ramlakhan wel in de bedoeling om – afhankelijk van de ontwikkelingen – volgend jaar een fysiek seminar te organiseren. Er is een nauwkeurige selectie gemaakt van jonge zowel senior lokale als internationale sprekers en panelleden. Er zijn ondernemers uit verschillende sectoren. Ramlakhan noemt onder meer de ICT-sector en ondernemers in brood & banket en de luchtvaart. Verder participeren ook Datasur, Telesur en influencers. Deze brede participatie moet zorgen voor een maximale benutting van kennis en vaardigheden door de participanten.

Telesur-directeur Mike Antonius, die als panellid participeerde, noemt het seminar belangrijk en handig om een bijdrage te leveren aan ondernemerschap en leiderschap. “Het zijn zaken die wij nodig hebben om uit de financiële crisis te komen”, zegt hij. Volgens Antonius is ondernemen minder praten en meer doen. Hij ziet kansen voor ondernemers in Suriname. “We staan er onvoldoende bij stil dat de wereld zich in een vierde industriële revolutie bevindt. Dat heeft alles te maken met automatisering en digitalisering. Wij als land hebben weinig gebruikt gemaakt van de kansen. Ik wil mensen prikkelen om zoveel als mogelijk gebruik van te maken van de kansen die er zijn. Wanneer je onderneemt, wacht je niet tot de situatie daar is, maar je moet daarop anticiperen”, is de duidelijke boodschap van de Telesur.

Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, eveneens panellid, vindt het belangrijk om de jeugd die tegenwoordig zoveel wil, te helpen en succesvol te maken. Hij wil graag zijn ervaring delen met de jeugd zodat die er ook beter van wordt. Voor Van Essen is succes veel meer dan geld. “De sleutel voor een succesvolle onderneming ligt eraan hoe jij je product op de markt brengt. Een prachtig product op de markt brengen is nog geen succes”, aldus de ondernemer. Hij legt uit dat de marketing van het product een heel belangrijke rol speelt. Van Essen erkent dat financiering een van de grootste uitdagingen is voor jonge ondernemers, maar hij ziet veel potentie in deze groep. ‘’Jonge ondernemers hebben heel goed ingespeeld op de kansen die de covid-pandemie met zich heeft meegebracht.’’ Net als Ramlakhan ziet Van Essen de food delivery service tot aan huis als een van de nieuwe ideeën die door deze situatie is ontstaan. Van Essen: “Dat betekent dat we met zijn allen die mindshift moeten maken om dingen te proberen. Het belangrijkste is dat we de jeugd succesvol moeten maken.”

Nadat VSB Young Management in 2019 startte, werd Ramlakhan het jaar daarop tot voorzitter gekozen. Hij wordt bijgestaan door vier bestuursleden. Een van de eerste initiatieven was het uitzetten van een strategisch plan voor de zittingsperiode van twee jaar. Het voornaamste in dit document is een rol van betekenis te zijn voor leden en jongeren in heel Suriname.