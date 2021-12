Surinaams en Frans leger zetten samenwerking voort

De waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger (NL), kolonel Henri van Axeldongen, en generaal-majoor Xavier Buisson, de hoogste militaire leider van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend over de voortzetting van de bestaande militaire coöperatie tussen de twee legers voor het jaar 2022.

Generaal-majoor Buisson was het afgelopen week met zijn delegatie te gast in Suriname in verband met de 10e Regionale Vergadering inzake Militaire Uitwisseling Suriname – Frankrijk/ Frans- Guyana (X RREM). Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot opleidingen en trainingen voor het NL, gezamenlijke rivierpatrouilles, informatie uitwisselen, werkbezoeken en deelname aan activiteiten in verband met feestdagen in Frans-Guyana. Van Franse zijde zal een delegatie volgend jaar wederom deelnemen aan de parade in verband met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

Vrijdagochtend maakte de Franse delegatie haar opwachting bij defensieminister Krishna Mathoera. Daarbij was ook aanwezig chargé d’affaires José Gomez. Diverse veiligheidsvraagstukken zijn hierbij aan de orde gekomen. De bewindsvrouw benadrukte dat de samenwerking van bijzonder belang is voor Suriname, omdat we niet alleen een grens delen, maar ook cultuur, een samenleving, flora en fauna. De militaire samenwerking tussen de twee landen gaat terug tot 1992 en is gebaseerd op professionaliteit, vertrouwen, vriendschap, wederzijds respect en wederzijds voordeel. in de loop der jaren is de samenwerking verder uitgebreid.