GEVAREN OP VLIEGVELD ZORG & HOOP

WAAROM GEEN VLIEGTUIGRADARSYSTEEM IN SURINAME?

Op het vliegveld te Zorg & Hoop heerst er al geruime tijd een zorgelijke situatie als het gaat om de algemene veiligheid. Twee weken geleden meldde deze krant, dat criminelen hebben getracht om een Cessna 210 te stelen op het vliegveld te Zorg en Hoop. De eigenaar van het vliegtuig zei toen in gesprek met de redactie, dat de dieven geprobeerd hadden het vliegtuig te starten, maar vanwege een ingebouwde safety, is het hun niet gelukt. Deze poging tot verduistering gebeurde in het weekend in de avond en de ondernemer kwam er pas maandagochtend achter, toen hij merkte dat iemand had gerommeld aan het mechanisme. Naar verluidt, kon dit gewoon gebeuren, omdat er geen security guard meer aanwezig is op het vliegveld. De aanwezige slagboom functioneert ook niet, terwijl het vliegveld behoort tot een gecontroleerd gebied. Het is niet de eerste keer dat er gewoon een vliegtuig is verdwenen van het vliegveld Zorg & Hoop.

De politie is op de hoogte van deze situatie, maar aangezien er geen beveiliging is, hebben criminelen vrijspel op dit vliegveld. Het vliegveld te Zorg &Hoop moet naar onze mening weer goed bewaakt worden en er moet optimaal controle zijn. Het is namelijk zo, dat de vliegtuigen die op Zorg & Hoop staan zeer gewild zijn bij de onderwereld, want die kunnen zij met gemak inzetten om ladingen drugs te vervoeren. Wat erbij komt is dat Suriname geen vliegtuig radarinstallatie heeft, ondanks het feit dat alle landen, inclusief onze buurlanden voorzien zijn van een radarsysteem, waarbij je duidelijk op de website van “flight tracking” kan zien, waar vliegtuigen zich bevinden. Wij vragen ons af waarom er geen vliegtuig radarsysteem actief is in ons land? Of wordt er een gedoogbeleid gevoerd voor de “family & friends” van bepaalde figuren? Alleen Suriname heeft geen radarsysteem om te kunnen nagaan waar onze vliegtuigen naar toe vliegen en niemand doet er wat aan. Dit geeft criminelen de gelegenheid, hun activiteiten straffeloos te ontplooien, want er is toch geen controle waar alle vliegtuigen naartoe gaan. Ook voor de vliegtuigen die op de Johan Adolf Pengel luchthaven landen, is er geen controle.

Veiligheid vliegveld Zorg & Hoop

Het vliegveld Zorg en Hoop voldoet echter al jaren niet meer aan de minimale internationale standaarden voor brandveiligheid. Daarnaast is er nauwelijks sprake van onderhoud en beveiliging. Enkele brandweerlieden hebben ook duidelijk laten weten, dat zij ook niet beschikken over een blusvoertuig en niet alle brandweerlieden beschikken over kleding/ schoeisel. Daarnaast is er ook geen sprake van enige bijscholing of training voor de aanwezige brandweerlieden. Zo weten de brandweerlieden ook niet wat hun daadwerkelijke taken zijn op zo een vliegveld, want naar verluidt controleren zij al geruime tijd niet wat er aan boord van de vrachtvliegtuigen wordt vervoerd. Om maar een voorbeeld te geven, er is momenteel geen controle op het vervoeren van gasflessen, brandstof en vloeistoffen voor de goudwinning die worden vervoerd in het luchtruim boven bewoonde gebieden. Keerpunt vindt dit een zeer kwalijke zaak en in het kader van veiligheid moet er onmiddellijk worden ingegrepen, voordat er zich ernstige ongelukken voordoen. Of wil men eerst een situatie waarbij, wanneer eerst het kalf verdronken is, alvorens men de put dempt?