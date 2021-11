Rusland: ‘Verplicht vaccinatiebewijs openbare plaatsen en lokale vervoersmiddelen gevraagd’

Rusland overtrof afgelopen dinsdag voor de achtste dag op rij, de grens van 1.200 coronadoden. In Rusland zijn in totaal reeds 255.000 mensen aan COVID-19 overleden. In iets meer dan anderhalf jaar tijd, heeft Rusland 9.145.912 coronagevallen geregistreerd, precies achter de Verenigde Staten, India, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk onder de landen die het hardst zijn getroffen door de besmetting van het nieuwe coronavirus.

In Rusland hebben al 57.961.578 mensen zich volledig laten vaccineren, wat neerkomt op 49% van de bevolking. Het percentage is nog ver verwijderd van de 80% die door de lokale autoriteiten, wordt nagestreefd. Geconfronteerd met de ernstige situatie, veroorzaakt door het coronavirus, heeft de Russische regering een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd om de verplichte overlegging van een vaccinatiebewijs voor toegang tot openbare plaatsen en lokale vervoersmiddelen, aan te nemen. Na groen licht te hebben van de Wetgevende macht, zal de maatregel per 1 februari, doorgevoerd worden. Tot op heden kunnen mensen die niet tegen het coronavirus zijn ingeënt, zogenaamde “COVId-19-vrije inrichtingen” betreden en andere niet-essentiële diensten gebruiken, zolang ze een negatieve PCR-test bij zich hebben.