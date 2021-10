Contactverbod in zaak 400 kilo opgeheven

Het contactverbod, beperking van vrije verkeer, dat voor de raadslieden van oud-commissaris van politie Ruben Peiter en inspecteur van politie Dennis Esajas (hoofdbeveiliger van vicepresident Ronnie Brunswijk), was ingesteld, is afgelopen is dinsdag opgeheven. De verdachten mogen weer contact hebben met hun advocaten. De twee politiefunctionarissen worden in verband gebracht met de bijkans 400 kg cocaïne die onderschept werd in een bestelbusje aan de Smaragdstraat in Paramaribo Noord. In het belang van het onderzoek, kan het Openbaar Ministerie geen details over de zaak vrijgeven.