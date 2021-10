Betere benutting grond bij opzetten appartementsgebouwen

Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed en projectontwikkelaar, is van mening dat het bouwen van appartementsgebouwen in Suriname mogelijk is en moet kunnen. Dit zei hij gisteren bij de opening van het Terzol Vastgoed Grond Congres 2021 met als thema ‘Appartementsrecht in Suriname’. Terzol deelde mee dat één van de belangrijke voordelen bij het bouwen van de appartementsgebouwen, is dat er veel minder grond nodig is, waardoor er ook andere investeringen gepleegd kunnen worden in de omgeving van deze gebouwen. De grond kan dus beter benut worden. Het doel van het congres is om de bewustwording ten aanzien van de urgentie van het appartementsrecht te vergroten, ten einde de aanname van de wet te bespoedigen.

Volgens Terzol zijn de meeste hotels in het buitenland heel hoog in de lucht gebouwd en vroeg zich af, waarom het niet zou kunnen in Suriname.

Hij noemde als voorbeeld Paramaribo waar de bomen langzaam verdwijnen. Het appartementsrecht maakt het volgens hem mogelijk om ons land te herindelen en er veel minder grond nodig zal zijn om te bouwen. “De vraag naar woningen is groot en om te bouwen op de huidige wijze worden veel stukken grond ontbost. Voor appartementen is er minder grond nodig, dus hoeven we niet zoveel bos open te kappen”, zei Terzol over één van de belangrijkste voordelen van het bouwen van appartementsgebouwen. Een ander reden waarom het belangrijk is, is omdat occupatie niet meer nodig zal zijn.

“Iedereen is op zoek naar grond of een dak boven het hoofd. Een oplossing zit ook in de bouw van woontorens”, stelde Terzol. Hierdoor komt deze doelgroep ook dichter bij de stad waar ze werken. Volgens hem wonen mensen heel ver van hun werk waardoor de werkafstanden heel erg groot zijn. Bij de bouw van appartementen moet er volgens hem niet alleen gekeken worden naar appartementen om te wonen, maar ook voor kantoren, waardoor de mensen ook dichter bij huis werken. Zo bestaat er ook meer ruimte om scholen en parken te bouwen. Een ander voordeel van de appartementen is volgens Terzol veilig wonen. Nu moeten mensen een schutting bouwen, diefijzers plaatsen en hun woning laten beveiligen, maar bij een appartement is er vaak een conciërge en moet men vaker ook de trap op of in de lift om bij de voordeur te komen. “Het is dus veiliger als je in een appartement woont”, stelde Terzol.

Volgens hem gaat het ook om smart green bouwen, waarbij ook zonnepanelen geplaatst kunnen worden die voor de lampen van het terrein of de centrale hal van het gebouw van stroom te voorzien. Hierdoor worden de energiekosten minder. De appartementen bieden volgens Terzol ook een voordeel als het gaat om de op hol geslagen klimaatveranderingen. “Als het water omhoog komt, krijg je daarvan geen natte voeten. Daarnaast houd je veel meer vierkante meters over die kunnen werken als waterberging. We hoeven niet te wachten op de overheid maar zelf het initiatief nemen.” Over het klimaat van Suriname en de hitte zei Terzol dat er goede bouwtechnieken zijn, waarmee heel efficiënt gebouwd kan worden, zodat de bewoners ook de koelte binnenkrijgen.

-door Priscilla Kia-