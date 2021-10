Proces-verbaal Hew A Kee weergave afspraken met rechter-commissaris

“Het ‘Proces-Verbaal’ met als onderwerp ‘Terugbetaling / storting van de Euro 356.156.00 door de getuige Hew A Kee, Gardelito’, ogenschijnlijk d.d. 18 juni 2021, roept meer vragen op, dan dat het antwoorden of aanwijzingen biedt. Van belang is, dat het document, naar buiten komt na bijkans een half jaar, nadat het zou zijn opgemaakt en vrijwel gelijktijdig met de bekendmaking van verhoging van tarieven van het bedrijf, waarmede de betrokkene, jaren lang geassocieerd werd. Daar komt bij, dat een lid van de VHP mediacommissie in jubelstemming aan verspreiding van het document bijdraagt”, aldus advocaat Antoon Karg. Dit zegt de jurist naar aanleiding van het proces-verbaal, waar voormalig e-Government-voorzitter, ex-president-commissaris van Telesur, tevens ex-adviseur van de toenmalige president en niet-residerende ambassadeur, G. Hew A Kee, werd genoemd. Het pv ging viraal en het betrof een “terugbetaling/storting” afspraak voor een bedrag van euro 356.156,00, dat werd opgesteld door het speciaal onderzoeksteam van het Korps Politie Suriname ( KPS). In het document werd vastgesteld, dat Hew A Kee het voormelde bedrag ten onrechte heeft ontvangen vanuit de rekening van Investment Partners N.V., onder voorbehoud van alle rechten, op de rekening van het ministerie van Financiën ten behoeve van de Staat Suriname. Uit het handelsregister blijkt dat Investment Partners als bestuurder Robert Putter heeft. Investment Partners N.V. wordt in meerdere schandalen genoemd. In het onderzoek naar de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is de politie ook op zoek naar Putter, die in eerste instantie adviseur van de gewezen minister was.

RC

Over het document zegt Karg, dat de betrokkene genoemd wordt als getuige en niet als verdachte. “Het document zelf vormt geen bewijs van buitengerechtelijke afdoening of een strafvorderlijke transactie, omdat een hulpofficier van justitie, in dit geval een brigadier van politie, daar niet zelfstandig toe bevoegd is”, aldus de advocaat. Volgens hem is het mogelijk dat het gelekte document, de weergave is van een gesprek, wat later door de Procureur-Generaal, al dan niet in overleg met de rechter-commissaris (rc), zou kunnen leiden tot een overeenstemming over afdoening. Naar verluidt hebben wij (redactie van De West) vernomen, dat de rechter-commissaris inderdaad de leiding heeft in dit soort gevallen en die geeft aan wat er moet gebeuren. “Wat in het proces-verbaal staat vermeld, is wat er onder ede overeengekomen is bij de RC. De raadsman van Hew A Kee zou toen meteen in het verweer moeten komen”, zegt een deskundige. Voorts vernemen wij, dat dit een deel is van het verhoor, de pv is slechts een bewijs voor wat er overeen is gekomen met de RC.

Openbaarheid

Karg is van mening, dat het ontbreken van een wettelijk kader voor openbaarheid van bestuur, maakt het moeilijk voor media om doortastend naar volledigheid inzage te krijgen in het strafdossier, waar het document betrekking op heeft. Verder stelt de jurist, dat evenals het beoordelen van wie de verdachte is, wat de schade van het vermoedelijk misdrijf betreft en wat de rol is van de betrokkene, die in het document als getuige is aangemerkt, maar nu maatschappelijk gekleurd wordt door en interpretatie. “Te meer, nu er bewust partij politieke propaganda vermengd wordt. Het is te betreuren, dat als er werkelijke, effectieve anti corruptie inspanningen gaande waren, er geen volledigheid en openbaarheid gegeven wordt, dat er onredelijk lang gewacht wordt en dat virale digitale campagnes, het gekozen medium zijn. Te meer, samenvallend met een tariefverhoging”, zegt Karg.

Tot slot is de jurist van mening, dat het een mediastrategie lijkt te worden van enkele coalitie partners, om bij nieuws dat de huishoudens treft, schijnbewegingen in de sfeer van corruptie van de vorige regering of anti-corruptie vanuit de autoriteiten, te gebruiken om de berichtgeving te kleuren of de aandacht af te leiden.