AVONDKLOK REEDS ACHTERHAALD

De covid-maatregelen van de vorige periode zijn verlengd met vier weken en duren tot en met 15 november. Er is bijkans niet zoveel verandert, maar voor passagiers geldt nu een negatieve SARS-CoV-2 antigeen test gedaan bij een laboratorium, van niet ouder dan 24 uur, in plaats van de zogeheten PCR-test, waar een veel hoger prijskaartje aan hangt. Contactsporten zijn toegestaan (weliswaar zonder publiek). Het uitgangsverbod van 21.00 tot 05.00 uur is nog steeds van kracht. Het uitgaansverbod is ongewijzigd, tot en met 15 november is het dus niet toegestaan zich van 21:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de ochtend op de openbare weg te begeven of te bevinden. Dit versje van verboden, horen wij al langer dan anderhalf jaar. Wij begrijpen de bedoeling achter deze maatregelen, maar voor wie gelden ze eigenlijk? Dagelijks worden er grote feesten georganiseerd buiten de stad. Ook wij hebben flyers ontvangen waarop de drankpakketten in euro’s worden gepromoot, dus we zijn volledig op de hoogte. Bars en bordelen zien er van buiten heel gesloten uit, maar ontvangen gewoon gasten die het zich kunnen permitteren om beboet te worden. Dus wie wil de regering voor de gek houden? De kleine man die een borreltje pakt op een terras in het uitgangscentrum, zal zeker voor 21.00 uur weg moeten, maar de gelegenheden die buiten het oog van de politie hun zaken doen, blijven tot 05.00 uur in de ochtend open en dan gaat men huiswaarts. De tijd is aangebroken om de lockdown anders aan te pakken, want die motiveert alleen maar illegaliteit. Keerpunt heeft enkele voorstellen, zoals een bewustwordingscampagne om de covid-vaccinatiegraad op te voeren. Daarbij kunnen bedrijven hun personeel en bezoekers bij binnenkomst vragen naar een vaccinatiebewijs, zodat de kans op besmetting op openbare plekken zeer klein is. Volgens het RIVM in Nederland, lopen gevaccineerden – ook als ze in een groep bij elkaar zijn – veel minder kans besmet te geraken. Dit in tegenstelling tot personen die niet gevaccineerd zijn. De regering moet beseffen dat mensen die al volledig zijn gevaccineerd, ongeveer 40 procent, het beu zijn om elke avond thuis te zitten. Zij hebben zich laten vaccineren, maar nog steeds zijn veel sectoren gesloten en is van een gezellig avondje uit, al anderhalf jaar geen sprake meer. Wij zijn van mening dat met name de total lockdown op nationale feestdagen, opgeheven moet worden voor zij die zijn gevaccineerd. Toen in Nederland een vaccinatiebewijs verplicht werd om de horeca te bezoeken, bleken opeens een heleboel mensen geen principiële bezwaren meer te hebben tegen de covid-vaccinatie en lieten zich alras vaccineren. Niet de avondklok biedt bescherming tegen COVID-19, maar vaccinatie.