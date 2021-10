‘Familieleden delen zuurstofconcentrator vanwege beperktheid’

134 besmettingen en 8 covid-doden in afgelopen etmaal

Meredith Cameron,, lid van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 verklaarde recentelijk, dat het nu zelfs zo erg is, dat familieleden één zuurstofconcentrator moeten delen, omdat er gewoon geen extra concentrator voorhanden is. “We moeten wel begrijpen, dat de ene persoon er slechter aan toe is dan de andere, en er ook gewoon geen ziekenhuisplek meer is”, verduidelijkte Cameron. Volgens haar gaat het om overwegend niet-gevaccineerde mensen, waarmee het heel slecht gaat.

Cameron vertelde ook, dat mensen die wegens ademhalingsproblemen eigenlijk in het ziekenhuis moeten zijn, helaas niet kunnen worden opgenomen. Door de beperkte capaciteit in de ziekenhuizen, moeten patiënten nu thuis blijven. “Bij verslechtering van de gezondheidstoestand van de patiënt, wordt er wel geëvalueerd of die met spoed gebracht moet worden naar het ziekenhuis”, aldus Cameron.

In het afgelopen etmaal werden 134 personen positief bevonden op een besmetting met het coronavirus. Van de 285 swabs die werden afgenomen, waren 151 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 8 personen overleden aan de gevolgen van een covid-infectie. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 1022 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19.

De cijfers betreffende thuisisolatie en genezen verklaarde personen op het COVID-19 dashboard, zijn niet correct, omdat de gegevens niet volledig zijn. Momenteel liggen er 15 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 80 covid-patiënten opgenomen, waarvan 17 volledig gevaccineerd. Van de 80 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 24 onbekend. 48 mensen verkeren in thuisisolatie. 4 personen werden genezen verklaard. Van de totale populatie (601.158) is 9,29% gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 30,87% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er 481,651 prikken gezet.

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)