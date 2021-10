Ramadhin: ‘We liggen hoger dan piek derde covid-golf’

Reeds 100 covid-doden in oktober

Momenteel hebben we in totaal 44889 coronabesmettingen vastgesteld, dat is 13 procent van de samenleving, waarvan 984 personen zijn komen te overlijden.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei gisteren tijdens de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), dat we momenteel nog hoger liggen dan de piek van de derde COVID-19-golf. Suriname ligt volgens Ramadhin precies tegenover het gemiddelde aan sterfte, dat we wereldwijd kunnen constateren. De mensen die in de maand september opgenomen werden in de ziekenhuizen, waren voor 76,5 procent niet gevaccineerd.

“De zorg komt dus voortdurend in gevaar, het is de realiteit, dat heel veel mensen komen te overlijden, maar we moeten voorkomen, dat mensen onnodig overlijden”, aldus de bewindsman.

Ramadhin vertelde, dat we met 76,5 procent, de conclusie mogen trekken, dat ongevaccineerden zes keer zo vaak opgenomen worden in de ziekenhuizen dan gevaccineerden. Uit de presentatie kwam naar voren dat Creolen het meest gestorven zijn aan het coronavirus en wel met 40,7 %, gevolgd door Hindoestanen 16,7%, Javanen 12,6%, Marrons 8,8 %, gemengd 4,4 % en inheemsen 3,3%. In het afgelopen etmaal stierven 10 personen aan het coronavirus. Ook zijn in deze maand reeds 100 personen na een covid-infectie overleden.

Van de 968 swabs die werden afgenomen, waren 570 negatief.

Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 984 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19.

In thuisisolatie verkeren 43 personen en 8 personen zijn genezen verklaard.

Momenteel liggen er 18 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen.

In de zorginstellingen zijn 76 covid-patiënten opgenomen, waarvan 10 volledig gevaccineerd zijn en 5 gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis). Van de 76 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 18 onbekend. Van de totale populatie (601.158) is nu 9,51% gevaccineerd met minimaal 1 dosis.

Tot op dit moment is slechts 30,12% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er 419,398 prikken gezet.