Uitspraken Brunswijk niet diplomatisch:

‘We moeten geen raciale strijd aanwakkeren’

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gisteren tijdens zijn lezing in verband met de Dag der Marrons, alle blakamans opgeroepen zich te bundelen, zodat niemand de groep kan verslaan. Hij verduidelijkte, dat de nazaten van de tot slaaf gemaakten, bij elkaar moeten komen om een inhaalslag te maken. Brunswijk benadrukte dat de Marrons en de stadscreolen, nog niet op één lijn zitten. ‘’We moeten nu wel gaan begrijpen dat de stadscreolen en Marrons zich moeten bundelen, als we van dit land willen genieten”, aldus de vicepresident. Bestuurskundige August Boldewijn, vindt de uitspraken van de vicepresident ‘’niet diplomatisch’’. ‘’Brunswijk moet zich te allen tijde als een volksleider opstellen’’, zegt Boldewijn. Hij stelt dat de vicepresident niet slecht één bevolkingsgroep kan oproepen zich te bundelen. ‘’Als de groep die hij oproept zich bundelt, wat gebeurt er dan met de overige bevolkingsgroepen?, aldus Boldewijn.

‘’We moeten geen raciale strijd aanwakkeren, dat is het laatste dat de samenleving wenst. De vicepresident zou zijn woorden anders moeten formuleren, want het komt nu echt over alsof er hokjes worden gemaakt.”

Volgens Boldewijn moest Brunswijk niet alleen de Marrons aanspreken op de Dag der Marrons, maar ook de andere bevolkingsgroepen. ‘’We snappen de achtergrond van de dag wel, maar als volksleider moet je proberen de hele samenleving bij elkaar te houden. Je moet de andere bevolkingsgroepen ook betrekken, niet alleen de stadscreolen en de Marrons.” Voor de opbouw van het land zijn volgens Boldewijn, niet twee bevolkingsgroepen, maar de hele samenleving nodig. ‘’Het is geen raciale strijd, we moeten zoveel mogelijk bij elkaar blijven.”

De vicepresident moet zich altijd diplomatisch opstellen. ‘’Het gaat om een dominante positie, dat wil zeggen dat de handelingen van de persoon die de functie bekleedt, impact hebben op Suriname. Daarom zouden de woorden van de vicepresident voorzichtig gekozen moeten worden, vooral als we een raciale situatie al Zuid-Afrika willen voorkomen”, aldus Boldewijn.

-door Orsilia Dinge-