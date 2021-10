Staatsschuld SRD 411 miljoen betaald aan CBvS zonder monetaire financiering

Binnen een jaar is minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, in staat geweest een schuld van SRD 411 miljoen af te lossen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De leningen die de Staat vorig juli had genomen bij de lokale banken om salarissen en vakantiegelden te kunnen betalen, zijn ook al afgelost. Al deze betalingen zijn aldus Achaibersing, ‘’geschiedt zonder enige vorm van monetaire financiering en zonder nieuwe leningen’’. De Staat heeft zelf deze aflossingen kunnen betalen vanwege de fiscale maatregelen die zijn ingezet. Ook een betere inning van de belastingen, heeft gemaakt dat het ministerie van Financiën een beter cashmanagement heeft kunnen doen.

“Het eerste wat ik heb gedaan toen ik minister werd, was een treasury afdeling opzetten, en mensen die thuis gezet waren, zijn teruggehaald om te komen werken, ongeacht politieke partij. Twee economen die thuis waren, werden belast om die afdeling op te zetten en elke ochtend wordt er gerapporteerd wat er binnenkomt bij het ministerie en wat er betaald moet worden. Het gaat goed en de maatregelen die zijn ingezet, hebben een positieve impact gehad op de overheidsinkomsten. Het loslaten van de wisselkoers heeft ervoor gezorgd dat de douanekoers omhoog is gegaan, waardoor je meer invoerrechten binnenkrijgt, die wel tot prijsstijgingen hebben geleid, maar op den duur ontstaat er stabiliteit op de markt”, aldus Achaibersing.

Waar de regering mee geconfronteerd wordt, zijn de prijzen op de internationale markt. De vracht- en containerkosten zijn exorbitant gestegen en daardoor stijgen de prijzen van goederen. Het ministerie van Financiën is aan het kijken of het tarief van invoerrechten aangepast kan worden, zodat prijzen weer stabiel zijn.

Omzetbelasting

De Wet Omzetbelasting (OB) is onlangs in augustus in het parlement, met 29 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, gewijzigd.

De wijziging houdt in dat de OB voor goederen die lokaal geproduceerd worden, van 10 procent gebracht wordt naar 12 procent. De dienstensector die nu nog 8 procent OB betaalt, moet vanaf vrijdag 1 oktober, 12 procent OB betalen. “Op basis- en essentiële goederen wordt er 0 procent OB geïnd, dus wanneer men praat over prijsstijgingen vanwege de gestegen omzetbelasting van 8 procent naar 12 procent, is dat berekend op andere goederen en diensten. Voedsel en kleding mogen niet zomaar stijgen in prijs om de OB, daarop is 0 procent”, zegt Achaibersing. De OB van 12 procent moeten ondernemers doorberekenen voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en voor het verrichten van diensten. De OB is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Deze belasting is indirect in de zin dat ze door een tussenpersoon wordt geïnd, de verkoper, die de belasting aan de uiteindelijke betaler doorrekent in de prijs.

“De OB op notariële diensten gaat een beetje omhoog en in het parlement is de regering bezig om overdrachtsbelasting te verlagen van 7 procent naar 4 procent, zodat overdracht bij familiare overdracht tot tweede graad wordt teruggebracht van 7 procent naar 0,5 procent. Dit is om families de gelegenheid te bieden als zij hun kinderen iets willen schenken, kan dat makkelijk en ontstaat er minder boedelvorming. Het kost de families te veel geld om aan de kinderen/ kleinkinderen onroerend goed te schenken”, aldus Achaibersing.

BTW

“Nu wordt er ook rekening gehouden met het invoeren van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) volgend jaar. Er zijn gesprekken gevoerd binnen de regering om minimaal 15 procent btw in te voeren tot maximaal 17 procent en dan wordt OB afgeschaft in ons belastingsysteem. De sprong zou enorm zijn van 8 procent naar 15 procent, want wanneer de btw wordt ingevoerd, verdwijnt de OB”, zegt Achaibersing. Verder zegt de minister, dat in aanloop naar de btw, de regering een programma aan het uitwerken is, zodat wanneer er verhogingen worden doorgevoerd, eenieder hetzelfde bedrag krijgt.

De regering is voornemens om een model te ontwikkelen, zodat zij per 1 januari de belastingen op inkomens kunnen verlagen en ook de belastingen van ondernemers te reduceren, zodat ondernemerschap wordt gestimuleerd, maar de OB weer zal worden verhoogd. “Je betaalt minder belasting op je inkomen, maar wanneer je consumeert, dan ga je betalen. Een iedereen bepaalt hoeveel zij consumeert”, zeg Achaibersing.