Politie zal vernielers opsporen:

‘Het is gewoon baldadigheid, er was geen reden voor vernielingen’

Het was afgelopen zaterdag 9 oktober, de vooravond van de viering van de Dag der Marrons op 10 oktober, een enorme drukte in de binnenstad van Paramaribo. Veel jongeren waren voor ontspanning naar de Waka Pasi, Palmentuin en Waterkant gegaan, maar toen zij in verband met de lockdown huiswaarts moesten keren, viel dat niet in goede aarde bij hen. Er werden vernielingen aangericht, onder andere aan het wegmeubilair en de vuilnistonnen van Openbaar Groen in de binnenstad. Op videobeelden op Facebook zijn jongeren te zien die wegrennen voor de politie en wegmeubilair dat kriskras op straat gemeten is.

De samenleving heeft verontwaardigd gereageerd op de beelden. Orlando Jacott, regiocommandant van Paramaribo, om een reactie gevraagd over het incident, zegt in gesprek met De West, dat er geen reden was voor de jongeren om over te gaan tot vernielingen en dat de vernielers opgespoord zullen worden. “Het was gewoon baldadigheid. De politie is nog bezig met het opmaken van wat allemaal er vernield is. Er zijn wel vuilnistonnen vernield”, zegt Jacott.

Volgens hem zijn er nog geen aanhoudingen verricht, maar de politie zal de camerabeelden bekijken en de vernielers opsporen. “Zeker twee ondernemers in de binnenstad hebben aangifte gedaan van vernieling”, meldt Jacott. Er was volgens hem geen reden om goederen van de staat en anderen te vernielen. Jacott vertelt dat op die bewuste dag een grote groep jongeren zich bevond te Waka Pasi. Echter tegen 20.00 uur, de tijd dat alle winkels moeten sluiten, moesten de cabana’s te Waka Pasi ook sluiten.

Jacott geeft aan dat de menigte zich ook moest verwijderen, omdat de drukte te groot was. Het is de politie wel gelukt om al de mensen te verwijderen, maar daarna verspreidde de menigte zich waarbij groepen vernielingen aanrichtte. Jacott deelt mee dat de politie nu een strategie heeft voorbereid om zulke calamiteiten in de toekomst aan te pakken. Jacott roept vooral de ouders op te letten op hun kinderen. ‘’Het is nu goed afgelopen, maar niemand weet wat er de volgende keer gaat gebeuren’’, zegt hij.

De laatste keer dat zo een grote menigte zich naar de stad begaf, was tijdens de viering van Phagwa, maar op die dag had de regering geen total lockdown vastgesteld en waren er geen vernielingen aangericht nadat de mensen verwijderd waren. De videobeelden van de drukte, jongeren die rennen voor de politie en de aangerichte vernielingen, hebben uiteenlopende reacties opgeleverd uit de samenleving. Van bezorgde uitspraken over de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tot raciale uitspraken. Ook wordt de regering verweten de lockdown veel te lang te handhaven. De regering is nog niet uitgekomen met een statement over het voorval.

-door Priscilla Kia-