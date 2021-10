ALWEER LAPTOPS VOOR DNA-LEDEN?

China heeft vorige week een schenking van 51 laptops gedaan aan de voorzitter van het parlement. Niet lang nadat het nieuw parlement aantrad, werd door een ondernemer ook al een aantal laptops met tas afgestaan aan wetgevers. Waarom moesten ze dan wederom in aanmerking komen? Dit terwijl er studenten in het hele land zijn die zich door de torenhoge prijzen, geen laptop meer kunnen permitteren. Bovendien zijn de parlementariërs in staat zelf een laptop aan te schaffen indien nodig, want ze verdienen meer dan genoeg. Waarom heeft de parlementsvoorzitter niet gezorgd voor een directe overhandiging aan een groep die het hard nodig heeft? Werkt hij ook mee, terwijl hij het altijd heeft over de toekomst van morgen?

En het volk zou trouwens geen moeite hebben met een laptop voor het parlement, als het zelf in staat zou zijn er een te betalen. Echter horen we onze wetgevers niet meer en lijkt het parlement steeds meer op een verlengstuk van de regering. Tot nu toe is er bijvoorbeeld binnen de coalitie slechts één persoon die de regering op de vingers durft te tikken.

De rest levert kritiek, maar stemt per slot van rekening normaal mee. Dus ook wetten aannemen in het nadeel van het volk en dan nog verwachten, dat het er vrede mee heeft dat er steeds weer zaken worden geschonken aan een groep, die niet naar hem omkijkt.

Er waren trouwens ook al tablets geschonken door China aan kinderen van het binnenland. Deze zouden door de vorige regering zijn verdeeld aan friends & family. Waarom zijn deze nooit teruggehaald? Straks komt er weer een nieuwe groep die wederom laptops schenkt. Zo worden kinderen van parlementariërs maar aldoor beloond, terwijl hardwerkende ouders, niet eens de goedkoopste laptop kunnen kopen voor hun kind.