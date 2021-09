Surinaamse handelaar in Miami aangehouden

Verdacht van deviezensmokkel

De bekende Surinaamse handelaar R.D. is naar verluidt, gisteravond op de luchthaven van Miami door de Amerikaanse autoriteiten aangehouden op verdenking van deviezensmokkel. R.D. was naar wij vernemen, voornemens met de American Airlines-vlucht naar Suriname te reizen. De echtgenote van R.D. en zijn zus, werden ook door de autoriteiten van de AA-vlucht afgehaald. Naar wij voorts vernemen, is de vlucht zonder hen richting Suriname vertrokken. Of R.D. en zijn familieleden later met een andere vlucht de Verenigde Staten hebben kunnen verlaten, is vooralsnog niet bekend. In het recente verleden hebben de Amerikaanse autoriteiten grote bedragen in vreemde valuta bij Surinamers in beslag genomen. Ook de Arubaanse autoriteiten namen enkele maanden geleden tonnen aan euro’s in beslag bij een landgenoot die van plan was dit geld in de Verenigde Staten (VS) te gaan omzetten in dollars. Door het grote gebrek aan de Amerikaanse munt en de grote hoeveelheden euro’s uit voornamelijk het informele circuit, trachten bepaalde lieden de euro’s richting de VS te smokkelen, waar er nog steeds de mogelijkheid bestaat het geld om te wisselen. De Amerikaanse autoriteiten zijn hiervan op de hoogte en houden de Surinaamse reizigers nu scherper in de gaten. Elke passagier mag niet meer dan 10.000 dollar cash naar de VS vervoeren.