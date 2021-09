Regering gaat covid-steun afbouwen

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Rishma Kuldipsingh, zei gisteren tijdens de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers op vragen van de pers, dat de overheid de COVID-19-steun af zal bouwen. Personen die zwaar getroffen zijn door de covid-pandemie (werkloos), komen in aanmerking voor deze steun. Bijkans alle ondernemingen zijn weer opengesteld en dus kan iedereen volgens Kuldipsingh, weer naar het werk. ‘’Bedrijven die vanwege COVID-19 niet open mochten, zijn nu weer open. Het is niet zo, dat de overheid levenslang covid-steun zal geven.‘’ Het bedrijfsleven functioneert volgens Kuldipsingh weer normaal, vandaar dat de steun wordt afgebouwd. Kuldipsingh benadrukte, dat de COVID-19-steun geen sociale steun is. ‘’Daarvoor moet u bij Sociale Zaken en Volkshuisves-ting zijn. De steun is uitsluitend voor mensen die werkloos zijn geworden door COVID-19. Als je nooit hebt gewerkt, wil dat niet zeggen dat je in aanmerking komt.” De minister zei dat er een achterstand is in de uitbetaling van de covid-steun, maar dat die ingelopen zal worden. ‘’Er is een achterstand van bijkans drie maanden, die ingelopen moet worden.’’ Kuldipsingh zei, dat het ministerie van Financiën en Planning de middelen nog niet heeft vrijgemaakt.

Vaccinatiebeleid

Kuldipsingh bendrukte, dat het ministerie van AWJ, een voorstander is van vaccinatie en dat ook promoot, echter er is geen wet die vaccineren verplicht stelt. ‘’Er is momenteel nog geen wet in Suriname, dat we verplicht vaccineren.

Er wordt wel ingegrepen bij bedrijven die overgaan tot het ontslaan van werknemers die zich niet willen laten vaccineren, dat is als er een klacht wordt ingediend.‘’ Volgens Kuldipsingh kan een werknemer de werkgever aanklagen bij AWJ, indien de werkgever dreigt met ontslag als de werknemer zich niet wil laten vaccineren. ‘’Maar als we niet op de hoogte gesteld worden, kunnen we ook niet ingrijpen. Natuurlijk willen de werkgevers hun omgeving veiligstellen en beschermen. Maar indien er gevallen zijn waarbij mensen ontslagen zijn en er wordt een officiële klacht ingediend, wordt de case wel in behandeling genomen. Er wordt dan contact opgenomen met de werkgever”, aldus Kuldipsingh.