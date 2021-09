LVV-minister weerspreekt aankoop landbouwareaal

‘Ik heb moeite met de procedure, duidelijkheid vereist’

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft gisteren weersproken, dat LVV een landbouwareaal aangekocht heeft. Eerder deze week heeft LVV bekendgemaakt, dat voor de productie van zaaizaad, er meer dan 3.000 ha aan grond nodig is. In de media werd gemeld, dat de regering 1.330 ha plus opstallen aan de rechteroever van de Nickerierivier gekocht zou hebben voor een bedrag van USD 2.375 miljoen.

De minister stelt dat er geen sprake is van enige koopovereenkomst. Wel zijn zaken behandeld en goedgekeurd in de regeringsraadsvergadering van afgelopen woensdag. Echter, president Chandrikapersad Santokhi, heeft de opdracht gegeven om zaken zowel technisch als juridisch goed te onderzoeken, alvorens er een koopovereenkomst wordt opgesteld. De minister benadrukt, dat de samenleving voorbarig is geweest door te stellen dat er reeds grond is gekocht. ‘’Men probeert opzettelijk verwarring te stichten’’, aldus Sewdien.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt desgevraagd, dat er veel onduidelijkheid heerst over de aankoop en de procedure die gevolgd wordt. ‘’Ik heb moeite met de aankoop en de procedure die men probeert te volgen.‘’ Jogi zegt, dat er niets over de aankoop vooraf is gepubliceerd. ‘’Er is duidelijkheid vereist, we willen weten hoe de vork in de steel zit. De minister mag nimmer verzuimen duidelijkheid te verschaffen. Hij is de minister van Landbouw, ontkennen dat er geen landbouwareaal is gekocht, is niet het antwoord. Er moet beargumenteerd en onderbouwd worden wat er precies aan de hand is.‘’ Hoewel er nog geen sprake is van een koopovereenkomst, vindt Jogi dat er uitgelegd moet worden met welk geld de grond gekocht wordt. ‘’Het gaat hier om miljoenen. Alles moet goed beargumenteerd worden.” Jogi legt uit, dat zaken zoals de ligging en de vruchtbaarheid van het terrein, bekendgemaakt zouden moeten worden.

‘’Alles dat betrekking heeft op het landbouwareaal, zou gecheckt en gepubliceerd moeten worden. Ook zou de minister moeten uitleggen wat er met de terreinen van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum, is gebeurd. Wat is de reden, dat de regering op zoek is naar andere terreinen? Indien men aangeeft dat terreinen aan derden zijn uitgegeven, moet er ook uitgelegd worden of die niet terug gehaald kunnen worden”, aldus Jogi.

door Orsilia Dinge