‘Vaccinatiebereidheid binnenlandbewoners toegenomen’

“Het ziekenhuispersoneel en de artsen in ons land zijn totaal uitgeput. Ze doen nog allemaal hun uiterste best, maar ze zeggen wel dat ze moe zijn, en vragen zich af, hoelang dit nog zal voortduren”, aldus Fauzia Poese, medisch-directeur Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). Poese verklaarde, dat als mensen moe zijn, we er ook bewust van moeten zijn, dat ze uit kunnen vallen. Ze haalde als voorbeeld aan, dat ook het zorgpersoneel ziek wordt en besmet raakt door het coronavirus. “Hierdoor hebben we dan minder personeel ter beschikking en de werkdruk voor de ziekenzorg wordt dan zwaarder”, aldus Poese. Ze vertelde, dat we vorig jaar niet veel over het COVID-19-virus wisten. We wisten niet hoe ermee om moest worden gegaan, en wat er allemaal gedaan moest worden. ”Nu zijn we anderhalf jaar verder, en er zijn ondertussen vaccins beschikbaar waarmee je jezelf en anderen kan beschermen”, stelde Poese. Maureen Wijngaarde-Van Dijk, onderdirecteur Medische Zaken van de Medische Zending (MZ), vertelde dat de binnenlandbewoners wel bereid zijn zich te laten vaccineren. “De situatie is niet meer als een paar maanden geleden. We hebben nu ook een poli op Stoelmanseiland, waar men elke vrijdag terecht kan om te vaccineren. Ook in het Paragebied waar wij verantwoordelijk voor zijn, is een groot deel al gevaccineerd”, zei Van Dijk, eraan toevoegend dat met het traditioneel gezag van het Boven-Suriname gebied, er een goede verstandhouding is inzake het vaccineren. “Het traditioneel gezag heeft zijn zegen gegeven aan de vaccinatiecampagne.

Het ligt dus aan de individuele dorpen om gemotiveerd te geraken, en dat zij inderdaad het vaccin zullen nemen”, aldus Van Dijk. Ze zei ook, dat zij nu ook de ondersteuning van de Marrondeskundigen hebben. De hoger opgeleide artsen, ingenieurs en anderen, hebben zich gebundeld om informatie over het vaccineren te verstrekken en de bescherming die het vaccin biedt tegen COVID-19 en mogelijk overlijden als gevolg van een besmetting met het COVID-19-virus in het Saramaccaans en Aucaans te verschaffen. Dit zal ervoor zorgen dat de vaccinatiebereidheid van deze groep verder zal toenemen.