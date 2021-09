‘Bilaterale gesprekken zullen platform voor verdere ontwikkeling vormen’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken haalde gisteren gedurende een persconferentie aan dat door de bezoeken aan de verschillende landen, wij ons hoogste politieke niveau kunnen realiseren, omdat die bezoeken gewaardeerd zullen worden, en alle deuren voor ons open zullen gaan. De bilaterale gesprekken die in dat verband gehouden worden, zullen wederom een platform voor verdere ontwikkeling van het land vormen. Zo zijn er tijdens het bezoek aan Nederland, afspraken gemaakt, over de besteding van Euro 5 miljoen voor het productiefonds, Euro 5 miljoen voor het beurzenprogramma, Euro 2 miljoen voor een gedecentraliseerde seniorenwoning, en de rest zal besteed worden aan het hoofdbureau politie (de afbouw van het hoofdbureau).

Ramdin: “De politieke- als materiële ondersteuning vanwege Nederland bij het traject van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), met name de herstructurering van de schulden, in de Paris-Club is ook enorm positief geweest.” De bewindsman zei, dat premier Mark Rutte ondersteuning aan Suriname verleent bij de managing-director van het IMF. Nu hangt er echter van af, hoe de andere landen hierop zullen reageren”, stelde de bewindsman.

Volgens Ramdin, hebben de chinese autoriteiten via een diplomatieke nota exact aangegeven, wat hun positie is. Ramdin onthulde, dat die tevens bij het IMF ingediend is. “Wij hopen dat het voldoende zal zijn voor het IMF, om aan te geven, dat het voldoende financiële garantie of ook wel Financial Assurances biedt, om dan de staff-level agreement zo snel mogelijk naar de board te sturen”, stelde Ramdin. Volgens hem zal het echter wat geduld vergen, maar de regering wordt door Nederland en andere landen ondersteund, het IMF zover te krijgen, dat het project naar het bestuur van het IMF wordt gestuurd.