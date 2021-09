GEEN WONINGEN VOOR LAGERE INKOMENS

Projectontwikkelaar Ismail Sohrabkhan biedt in Paramaribo-Noord, op het project van Pan American Real Estate Housing, huizen te koop aan. Vanaf euro 36.000 heb je al een woning. De minimale aanbetaling is 10 procent, waarna de klant maximaal 20 jaar kan aflossen. Mensen worden opgeroepen om in plaats van een huis te huren, een huis te kopen. Dat is natuurlijk mooi en voordeliger, want als je het geld voor de maandelijkse huur kan stoppen in de aflossing van een woning, heb je later een eigen woning en kan je op den duur het geld dat je aan huur kwijt zou zijn, anders inzetten. Echter, de aflossing van deze woningen ligt tussen 200 en 300 euro per maand. Met de koers van SRD 23,65 voor de euro, kom je op een bedrag van SRD 4.730 (200 euro) tot een bedrag van SRD 7.095 per maand. We weten allemaal dat rijke mensen geen huis huren, die kopen. Mensen die in een huurhuis wonen, behoren over het algemeen tot de lagere of middeninkomensgroep. De vraag is hoeveel mensen uit deze groep zoveel geld verdienen, dat zij elke maand een bedrag dat ligt tussen SRD 4.730 – SRD 7.095 op kunnen hoesten voor de aflossing van een woning. Er wordt dan wel aangegeven, dat de aflossing ook in SRD mag, maar dat is niet echt een oplossing, want als de koers stijgt, moet je meer SRD’s neertellen om te voldoen aan het vastgestelde bedrag van 200-300 euro. De Surinamer die een woning nodig heeft, is pas echt geholpen als het af te lossen bedrag een vast bedrag in SRD is, want met de wankelende economie weet niemand welke richting de koers straks opgaat. De president die het project mocht openen, zei dat het project een applaus waard is en riep andere aannemers op soortgelijke projecten te starten. Het is natuurlijk een mooi project, maar met deze projecten wordt de grote woningnood echt niet opgelost. Als we kijken naar wat de gemiddelde Surinamer verdient, dan kan maar een kleine groep van woningzoekenden deze woningen betalen. En dat zijn absoluut niet de lage inkomensgroepen.