Achaibersing: ‘Dollarkoers stabiel sinds loslaten wisselkoers’

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de dollarkoers sinds het loslaten van de wisselkoers, al drie maanden stabiel is. De wisselkoers werd op 7 juni 2021 losgelaten. Volgens Achaibersing hebben we nu te maken met een stabiele dollarkoers en dit is een goede aanwijzing dat het macro-economisch de goede kant opgaat. ‘’Het is een goede indicator van waar we staan in de economie. Ik ben blij dat we in staat zijn geweest om de koers stabiel te houden.”

Volgens Achaibersing, moesten er in het begin economische maatregelen genomen worden om te kunnen komen tot een stabiele koers. Deze maatregelen hebben naar zeggen van Achaibersing, inderdaad geleid tot een stabiele wisselkoers. ‘’Dit moeten we natuurlijk zo proberen te houden.” Achaibersing zei dat de koers een belangrijke indicator is voor de inflatie en hoe de economie zich ontwikkelt. De financiënminister zegt blij te zijn, dat de economische ingrepen positieve effecten hebben gehad.

‘’De koers zoals de Centrale Bank het presenteert, Is voor zover ik het kan beoordelen, de koers die geldt voor de hele economie van Suriname. Voor zover ik kan beoordelen, is er geen addertje onder het gras”, aldus Achaibersing.

Koerscompensatie

De vakbeweging eist, dat de koerscompensatie wordt opgetrokken van SRD 100 naar SRD 1.100 per maand belastingvrij. De minister gaf aan dat de overheid SRD 600 heeft voorgesteld als koerscompensatie voor werknemers. Echter is de vakbeweging het niet eens met het voorstel. Achaibersing zei dat hij momenteel wacht op een reactie van de vakbond. ‘’We beseffen allemaal, dat we het moeilijk hebben, maar je moet geen emotionele beslissingen nemen. Gelukkig heb ik uit de brief die ik van de vakbeweging heb ontvangen, mogen lezen, dat ze tot besef zijn gekomen en nader van gedachten zullen wisselen.” Wanneer de koerscompensatie volgens Achaibersing naar SRD 600 is opgetrokken, mag de werkgever dit bedrag belastingvrij uitkeren aan de werknemer. ‘’En dit mag elke maand.‘’