‘We moeten niet hypocriet zijn, elk ministerie heeft eigen vakgebied’

Recentelijk werd gemeld, dat president Chandrikapersad Santokhi de afgelopen week, zijn goedkeuring heeft verleend voor de bouw van een nieuwe moderne en openbare markt in Nieuw-Nickerie. Dit voor een bedrag van USD 4,1 miljoen. Op sociale media werd kritiek geleverd op het besluit van de regering. VHP-parlementariër Cedric van Samson stelde in het programma Trishul Broadcasting Network, het eens te zijn met de bouw van de nieuwe openbare markt, omdat ondernemers dan de kans krijgen, hun producten aan de man te brengen. “Men had geen kritiek, toen de overheid de ambtenaren van een toelage voorzag”, stelde Van Samson. Hij haalde aan, dat het een vakgebied van een ministerie betreft, zoals bij de kleding van militairen, ongeacht als er commentaar is, de kleding nodig zal zijn voor de dienst. “We moeten niet hypocriet zijn in dit land, elk ministerie heeft zijn vakgebied waarvoor zaken nodig zijn en die voor de essentiële dienst belangrijk zijn en ingekocht moeten worden. Ongeacht wat de situatie in het land is”, aldus de parlementariër.

Van Samson vertelde, dat een markt een plaats is van productie, handel en verkoop. “Wanneer er geld wordt geïnvesteerd in een markt, dan wordt er geld geïnvesteerd in de productie van een land”, aldus Van Samson.

Hij vindt het jammer, dat bepaalde mensen met een tunnelvisie naar zaken kijken. “Men moet zich breder kunnen oriënteren”, benadrukte Van Samson. Daarenboven haalde hij aan, dat heel veel mensen van mening zijn, dat het geld voor de markt anders besteed zou kunnen worden, bijvoorbeeld, bij het wegenonderhoud van Nickerie. Volgens Van Samson dat ook al op de agenda en in uitvoering. “Het moet zo zijn, dat de acute nood eerst aandacht verdient, voordat men een markt opzet”, zei Van Samson. Maar wat betreft de wegen van Nickerie, moeten die volgens de parlementariër onderhouden worden terwijl een markt ook zijn voordelen heeft. “Bepaalde zaken vereisen een acute oplossing en genieten zeker prioriteit. Maar ik vind het heel jammer, dat bepaalde mensen zulke zaken aan proberen te snijden, en daarmee politiek proberen te bedrijven”, aldus Van Samson.