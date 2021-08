Benzineprijzen toch verhoogd, unleaded naar 15,95

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), maakte onlangs bekend, dat de benzineprijzen ongewijzigd zullen blijven, doch deze zijn met ingang van vrijdag 13 augustus, wederom verhoogd. De maximumpompprijzen voor de komende maand zijn vastgesteld op SRD 17,95 per liter diesel, SRD 15,95 per liter unleaded en SRD 21,04 per liter Super Unleaded. De prijsberekening is gebaseerd op het nieuwe systeem dat vorige maand in werking is getreden.

Volgens EZ, worden de prijzen maandelijks aangepast en zijn deze voor alle oliebedrijven hetzelfde.

Pomphouders zijn vrij om een prijs aan te bieden onder de maximumprijs. In het nieuwe systeem wordt de kostprijs van brandstof bepaald door de internationale olieprijs (inclusief de transportkosten) en de toegestane bedrijfsmarge.

De gehanteerde internationale olieprijs is gebaseerd op het gemiddelde van de voorafgaande maand. EZ stelt in een persbericht, dat de overheid probeert de prijs van unleaded laag te houden, omdat de meeste huishoudens gebruik maken van unleaded. Het ministerie geeft aan dat veranderingen in de wereldmarktprijs voor olie, hun weerslag hebben op de pompprijs. Op de wereldmarkt zijn de olieprijzen aan het stabiliseren, de ruwe olie future (Brent Trude) steeg naar 71,33 USD per vat terwijl Opec Basket naar 70,52 USD steeg. De regering zal later op de dag een persconferentie geven, waarbij zij op diverse onderwerpen zal ingaan.