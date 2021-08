Nog een verdachte ingesloten in kwestie wapendiefstal

Afgelopen vrijdag werd nog een verdachte ingesloten in de kwestie, waarbij er wapens verdwenen zijn uit de residentie van de ex-president Desiré Bouterse.

De 18-jarige verdachte zou zich samen met zijn advocaat, Maureen Nibte, hebben aangemeld op het politiebureau, waar hij na verhoor werd ingesloten. Afgelopen week pleegde de politie een inval gepleegd op het woonadres van de verdachte in het district Saramacca, waarbij een jachtgeweer in beslag werd genomen. Ten tijde van de inval werd de verdachte niet op zijn woonadres aangetroffen. In totaal zijn reeds zeven verdachten ingesloten, waarvan één een politieman zou zijn. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zei vorige week dat er meerdere invallen gepleegd zullen worden.

Aan alle verdachten is een contactverbod opgelegd. Ongeveer anderhalve week geleden werd Bouterse op zijn woonadres verhoord met betrekking tot de gestolen wapens.

Op dezelfde dag werden in het ressort Kwatta er enkele invallen gepleegd op verschillende woonadressen, waar de eerste verdachten werden ingesloten. De president zou wederom verhoord worden, doch dit is niet gebeurd.