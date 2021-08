Alleen gevaccineerden komen Guyana in

Personenverkeer open tussen Suriname en Brazilië

Personen die naar Guyana willen, moeten tenminste hun eerste dosis van het COVID-19-vaccin hebben gehad. Buitenlanders die Guyana willen betreden, moeten een vaccinatiebewijs overleggen, dat aangeeft dat zij tenminste een dosis van het vaccin Astra-Zeneca, Sputnik-V, Sinopharm, Sinovac, Pfizer, Moderna of Johnson en Johnson, hebben gekregen. Luchtvaartmaatschappijen zullen de gepresenteerde PCR-tests verifiëren. Als een persoon meer dan 72 uur (of drie dagen) voorafgaand aan de vlucht, maar minder dan zeven dagen een PCR-test heeft gedaan, moet die persoon bij aankomst in Guyana een tweede test doen. Belangrijk is echter, dat personen met een PCR-test die ouder dan 72 uur is voor hun vlucht genomen, niet aan boord van de vlucht naar Guyana mogen.

De bijgewerkte verordening van het ministerie van Volksgezondheid, is een aanvulling op de maatregelen voor luchthavens en vliegtuigen die passagiers verplichten, andere voorzorgsmaatregelen te nemen in het licht van de coronaviruspandemie. Sinds juli moeten staatsburgers van Trinidad en Tobago volledig zijn gevaccineerd, voordat ze naar Guyana mogen reizen. De Guyanese president Irfaan Ali had eerder aangekondigd, dat de regering hardere maatregelen overweegt tegen mensen die weigeren zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Guyana heeft tot nog toe 22.932 bevestigde gevallen geregistreerd en 556 COVID-19-doden.

Ook het personenverkeer (outbound en in-bound) tussen Brazilië en Suriname is onder specifieke condities weer toegestaan. Dit meldde de Communicatie Dienst Suriname (CDS) gisteren bij de afkondiging van de nieuwe maatregelen. Er mogen weer vluchten worden uitgevoerd tussen Suriname en Brazilië. Zowel vracht- als passagiersvluchten. De nieuwe maatregelen gelden niet voor twee maar drie weken, tot en met 31 augustus Voor de rest zijn er nauwelijks wijzigingen in de maatregelen. De vrijheidsbeperking is van 21.00 uur tot de volgende ochtend 6.00 uur.

2 personen zijn in het afgelopen etmaal gestorven aan de gevolgen van COVID-19. In Suriname zijn al 667 levens verloren gegaan aan deze ziekte. 44 mensen zijn positief getest op het coronavirus. Gisteren werd 145 swabs afgenomen. Hiervan waren 101 negatief. Van de geteste mensen is 30.3% positief. Dit percentage moet volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie onder de 10% zijn.

Op diverse Intensive Care Units worden 25 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 70 patiënten opgenomen. 692 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 67 personen zijn genezen verklaard. Gisteren is ook de nieuwe wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand van kracht geworden en is een jaar geldig. De nieuwe Covid-maatregelen zijn eerder op de dag bekendgemaakt.

Tot heden zijn er totaal 263.886 prikken van het Covid-19 vaccin gezet in Suriname.