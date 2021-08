Diakonessenhuis ziet af van zelfbetaling ligdagtarieven

Eerder had het Diakonessenhuis bekendgemaakt, dat zwangeren het ligdagtarief van SRD 400 zelf dienen te betalen. De patiënten konden nadat zij ontslagen zijn uit het ziekenhuis, de kosten declareren. In de samenleving ontstond ophef hierover. Velen waren van mening, het Staatsziekenfonds (SZF) deze kosten gewoon behoort te dekken voor de verzekerden. Gesteld werd ook, dat niet eenieder de kosten voor kan schieten. De ziekenhuizen hadden de maatregel ingevoerd, omdat volgens hen, het te lang duurt voordat zij de gelden ontvangen, waardoor zij in financiële nood geraken. Ook zouden de tarieven reeds lang achterhaald zijn. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, maakte afgelopen week in het parlement bekend dat de ligdagtarieven zullen worden aangepast. Volgens de bewindsman zou het gaan om een verhoging van rond de 121 procent. Ook de ligdagtarieven voor de intensieve zorg, neonatale verpleging, behandeling en verpleging van kinderen, couveuseligging en andere specialistische medische zorg worden verhoogd met hetzelfde percentage voor de 3e klasseligging. De overige ziekenhuiskosten zullen verhoogd worden met 40 procent. ‘’De verhogingen zijn nodig om de voortzetting van de zorg te kunnen garanderen’’, aldus de minister. In de komende periode zal ook gestart worden met het ontmoedigen van alcohol- en tabaksgebruik, omdat het gebruik van deze middelen kan leiden tot ziekten, onder andere aan de lever (alcohol) en kanker (tabak).