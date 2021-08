SZF ontslaat vijf medewerkers voor corruptieve handelingen

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft vijf medewerkers op staande voet ontslagen, nadat forensisch specialisten ontdekt hadden dat zij corruptieve handelingen gepleegd hadden. Het gaat om een verkeerde besteding van gelden, ook zouden de medewerkers zich gelden toegeëigend hebben. Bij het SZF is er inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gaande. Het gaat om bedragen in de orde van respectievelijk 1.1 miljoen USD en 1 miljoen SRD.

Deze zaken zijn in het kielzog van de case van de gewezen directeur Ricky Kromodihardjo. Er zijn intern diverse medewerkers gehoord waarbij schuldigen door de mand zijn gevallen. Dit heeft geresulteerd in volledige bekentenissen gevolgd door het onmiddellijke ontslag van vijf medewerkers daar er sluitend bewijs aanwezig is.

De informatie is beschikbaar gesteld aan het Openbaar Ministerie dat intussen het strafrechtelijk proces is gestart. Het gaat in de meeste gevallen om medewerkers met leidinggevende posities. De regering heeft beloofd zonder aanzien des persoons, keihard op te treden in gevallen van corruptie.