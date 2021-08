Douanetop met de dood bedreigd

Twee aanhoudingen verricht bij drugsvangst Jules Sedney Haven

De douanerecherche stuitte maandagmiddag op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex, op drugs die verstopt zaten in deurvergrendelingsstaven van containers. In deze zaak zijn dinsdag twee personen, Vikash K. (33) en Vikash B. (32), aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De drugs zaten verborgen in 64 deurvergrendelingsstaven. Elke container is voorzien van vier vergrendelingsstaven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de douanerecherche in samenwerking met narcoticarechercheurs en brandweerlieden. De cocaïne heeft een totaal brutogewicht van 83.220 gram. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen plaats zullen vinden. Het onderzoek duurt voort.

Michael van Genip, hoofd douanerecherche, bevestigde gisteren in het radioprogramma ABC

Aktueel, dat men bij een risicoanalyse van de containers, op de cocaïne is gestuit. Hij zegt, dat de containers geen inhoud hadden. ‘’We hebben een soort manier waarbij op gezette tijden containers die voor export worden aangeboden, worden gecontroleerd. Aangezien dit lege containers waren, hebben we het als risico gezien.” De politie zal volgens Van Genip, verder onderzoeken door wie de containers zijn aangeleverd.

Douane-inspecteur Lloyd Kuhn, zei onlangs tegenover dagblad de Ware Tijd, dat hij met de dood is bedreigd. De bedreiging zou verband houden met de onderschepping van ruim 233 kilo cocaïne op 22 juli, die was verstopt tussen geschaafd hout. Naar verluidt is de ‘onderwereld’ ziedend over de onderschepping en eist dat de drugs worden teruggegeven. Indien dat niet gebeurt, zullen de gevolgen niet uitblijven voor Kuhn en andere leidinggevenden bij de douane. Ook andere kopstukken hebben bedreigingen ontvangen.