STOKPAARDJE WEDEROM VAN STAL

Het 8 Decembermoorden-strafproces loopt ten einde. Spoedig zal de Krijgsraad vonnis wijzen tegen de verdachten die betrokken zijn geweest bij deze slachting van 14 Surinamers en 1 Nederlander in december 1982. Gisteren, vrijdag 30 juli, moest de hoofdverdachte en ex-legerleider Desi Delano Bouterse, wederom verschijnen voor de Krijgsraad. Bekend is dat Bouterse via zijn advocaat Irvin Kanhai, verzet heeft aangetekend tegen een eerder verstekvonnis van de Krijgsraad van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf in november 2019. Op dit verzet van Bouterse werd afgelopen donderdag voortgeborduurd. Bouterse had in zijn laatste woord tegenover de Krijgsraad, niet al te veel te vertellen. Hij stelde wel, te rekenen op een juist eindoordeel vanwege de Krijgsraad, zo niet op een eerlijke en onbevooroordeelde procesvoering in een hoger beroep. Bouterse: ‘’En dit nogmaals vooral omdat de consequenties van het gevoerde strafproces en de veroordelingen die daarbij zijn uitgesproken, een absoluut onaanvaardbare, vernietigende consequentie hebben op de weerbaarheid van vele komende generaties van ons volk tegen kwaadaardige aanvallen van externe krachten die ernstige vernietigende schade aan ons land en volk brengen.’’ Bouterse is voorts van mening dat het gerechtelijk vooronderzoek en alles wat daarmee te maken heeft en samenhangt, er altijd en slechts op gericht was de veroordeling van hem en derden in te kunnen zetten en realiseren. Het zou de hoofdverdachte Bouterse niet zijn, om wederom zijn 40 jaar oude stokpaardje Nederland als oud-kolonisator aan te houden en met de vinger te wijzen als schuldige naar alles wat fout is gegaan na de staatsgreep van februari 1980. De oud-kolonisator zou een invasie hebben willen plegen in Suriname en zich beijverd hebben de revolutionaire leiding van het land te elimineren. De mislukte staatsgreep van luitenant Rambocus, werd voor de zoveelste maal herhaald en daar zou Nederland ook een deel in hebben gehad. De oud-legerleider ging echter niet verder in op alles wat zich op 8 en 9 december 1982 in Fort Zeelandia heeft afgespeeld. Nederland werd weer overal de schuld van gegeven. Het zou na zoveel jaren, goed zijn als Bouterse als suppletiemilitair wat meer uit de doeken zou willen doen over de betrokkenheid van ene kolonel Hans Valk bij de staatsgreep van 1980. Handelde Valk alleen of deed hij dat in opdracht van zijn superieuren? Het is altijd wel een goede uitweg geweest om de schuld van je eigen falen extern te willen zoeken en dat is de ex-legerleider decennialang blijven herhalen. Om terug te komen op de rechtsgang van gisteren, stelde de auditeur-militair mr. Danning, dat Bouterse vanwege het gebruiken van zijn zwijgrecht, impliciet afstand heeft genomen om duidelijkheid te verschaffen over de belastende omstandigheden uit het strafdossier gebleken en het verstekvonnis van de Krijgsraad. Danning was gisteren dan ook van mening, dat er materieel niets door de verdachte is ingebracht dan het statement van november 2020, waarin hij aangaf, in verzet tegen het verstekvonnis wenste in te gaan. De verdachte zou volgens Danning, hebben gekozen gebruik te maken van zijn zwijgrecht. Danning kwam dan gisteren ook tot de conclusie, dat de verdachte inhoudelijk geen nieuwe gezichtspunten heeft kunnen presenteren die de vervolging door de Krijgsraad zou nopen tot anders dan de bewezen verklaring. Danning achtte dan ook geen reden af te stappen van de eerdere strafeis van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bouterse zijn raadsman Kanhai, pleitte dat er in deze kwestie geen sprake is geweest van voorbedachten rade. De zoektocht van de vervolging zou volgens Kanhai, na 20 jaar vruchteloos zijn gebleven. Bouterse zou volgens Kanhai, nimmer de bedoeling hebben gehad de gearresteerde personen te doden. Kanhai blijft daarom pleiten voor een vrijspraak, waardoor de zaak kan worden beëindigd. Op 30 augustus zal de Krijgsraad een uitspraak in deze kwestie doen.