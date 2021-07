Total en Apache hebben USD 800 miljoen budget voor exploratie

‘Eerste productie in 2025 voor offshore Suriname’

2020 was een jaar om nooit te vergeten voor de Surinaamse olie- en gasindustrie na de eerste ontdekking van koolwaterstoffen door het land in offshore Block 58, gehouden in een joint venture tussen Apache en Total. De ontdekking kan zorgen voor economisch herstel en economische ontwikkelingen. Suriname sloot het jaar positief af met de vierde offshore-ontdekking door Petronas in een joint venture met ExxonMobil. Met een geschat hulpbronnenpotentieel van 13,6 miljard vaten, rangschikt de United States Geological Survey (USGS 2012) het Guyana- Suriname bekken op de tweede plaats in de wereld als een van de onontgonnen bekkens van de wereld en op de twaalfde voor olie onder alle bekkens van de wereld. In een interview zei Annand Jagesar, directeur/CEO van Staatsolie, dat de Surinaamse energie-, olie- en gasindustrie open is voor zaken, en merkte op dat het land in de loop der jaren, vijf belangrijke ontdekkingen heeft gedaan. Volgens hem zijn de vondsten enorm en zijn de succespercentages van de verkenning ongehoord. Total en Apache bevinden zich al in de beoordelingsfase met als doel de eerste productie in 2025 te hebben.

“We hebben drie mogelijke interessegebieden. Ten eerste produceren we al ongeveer 40 jaar ruwe olie uit onze nearshore velden. Ten tweede zijn we bezig in de ondiepe offshore, waar we net de biedronde voor het westelijk deel hebben afgesloten. Dit gaat ook activiteiten genereren van de PSC’s die in behandeling zijn. En tot slot onze huidige kroonjuwelen in de diepere offshore. De operators zijn zeer actief en vooral Total en Apache in Block 58, voeren een 2-rig exploratie- en beoordelingsprogramma uit met een totaal budget van ongeveer USD 800 miljoen. Suriname barst van de activiteiten”, aldus Jagesar. Verder zegt hij, dat Staatsolie een professionele relatie heeft met de IOC’s die in Suriname actief zijn. “We krijgen van de aannemerspartijen vaak te horen dat onze professionaliteit, inclusief transparantie, voor hen een enorm verschil is met andere ontwikkelingslanden. We zullen ervoor zorgen dat we een programma presenteren dat past bij de belangen van alle (potentiële) belanghebbenden die geïnteresseerd zijn om zaken te doen in Suriname en als zodanig bijdragen aan hun expansie en aan de ontwikkeling van de Surinaamse olie- en gas- en energiesectoren’’, aldus Jagesar.

“Suriname staat open voor zaken. We nodigen je uit om met ons samen te werken om te profiteren van de kansen als partners en met een sterke focus op duurzame ontwikkeling”, zegt Jagesar. Onlangs was Staatsolie gastheer van de officiële en inaugurele Suriname Energy, Oil and Gas virtual seminar, dat werd georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internatio-nale Samenwerking van de Republiek Suriname en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.’’ SEOGS 2021 heeft een internationale vergadering van overheidsfunctionarissen samengebracht, waar belanghebbenden in de publieke sector en beleidsmakers samen met IOC’s, NOC’s, onafhankelijken, dienstverlenende bedrijven, technologieleveranciers en de gehele waardeketen van olie, gas en energie van gedachten konden wisselen.

De rol van Staatsolie

Staatsolie speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van het koolwaterstofpotentieel van Suriname. Het NOC is van plan om hernieuwbare en duurzame energiebronnen te ontwikkelen en bij te dragen aan de lokale economische ontwikkeling door middel van local content strategieën. Staatsolie houdt zich bezig met exploratie, boringen, productie, raffinage, marketing, verkoop en transport van ruwe en geraffineerde producten en de opwekking van elektriciteit. De kernactiviteiten van het bedrijf zijn gegroepeerd in een Upstream- en een Downstream-activa, sterk ondersteund door een verscheidenheid aan bedrijfsdiensten. Staatsolie Visie 2030, is gericht op een duurzame energietoekomst voor Suriname en het leveren van een sterke bijdrage aan de vooruitgang van onze samenleving. Deze visie vertegenwoordigt de geest en energie van Staatsolies succesvolle geschiedenis van ontwikkeling, groei en zijn onderscheidende op waarde gebaseerde prestatiecultuur.

(Bron: oilandgasrepublic.com)