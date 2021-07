SLM KRIJGT NIEUWE VLEUGELS

Zeer binnenkort zal de SLM beschikken over een ander vliegtuig om de regionale routes te onderhouden. Dit toestel zal naar verluidt, ook in SLM kleuren worden ingezet. Keerpunt is heel verheugd met dit nieuws, want het betekent een stap in de goede richting, nadat de SLM in de afgelopen periode meerdere keren negatief in het nieuws is verschenen en wel met betrekking tot de benarde financiële positie van het staatsbedrijf en ook toen de SLM geen eigen vliegtuig meer had in haar vloot. De SLM krijgt met dit nieuws nieuwe vleugels en wij mogen wederom trots zijn. Helaas moest de SLM onlangs afstand doen van haar Boeing 777 die vloog op de Mid-Atlantische route.

Dit toestel had nauwelijks inkomsten gegenereerd voor de SLM en werd vervolgens uit de vloot gehaald en staat nu op een vliegtuig graveyard. Alle berichten tegen de aanschaf van deze Boeing, kunnen wij ons nog goed heugen. Het gehaal en getrek over waarom er niet weer een andere Airbus in de plaats kwam van de vorige A-340, was voor veel deskundigen een raadsel. De toenmalige directie had de aanschaf van de Boeing 777-200ER, gewoon doorgedrukt met de toezegging, dat de SLM een nog luxere versie zou krijgen binnen een jaar en wel de Boeing 787 Dreamliner. Allerlei deskundigen hadden gewaarschuwd voor de introductie van de Boeing en zelfs Airbus had via de media, haar verontwaardiging laten blijken.

Keerpunt vraagt zich nog steeds af, wat er met het plan is gebeurd, want de SLM zou eigenlijk na de Boeing 777, een Boeing 787 Dreamliner in lease krijgen. Gezien de ontwikkelingen, hopen wij dat er een goede analyse gemaakt wordt, alvorens er een definitief besluit wordt genomen, want volgens SLM-directeur Paul de Haan, past dit allemaal noodgedwongen in het plan voor de toekomst van de SLM.

Wij denken wel, dat de SLM zich nu kan gaan herontdekken. Dit is naar onze mening voor de SLM, wan ogri sa tyari wan bun. Op deze manier kan zij met een schone lei beginnen en haar hele strategie opnieuw uitstippelen. De SLM is onze nationale trots die volgend jaar 60 jaar bestaat en het staatsbedrijf heeft nu werk aan de winkel om zijn imago op te vijzelen. Een van de voordelen die de SLM heeft, is dat het de enige nationale luchtvaartmaatschappij is in de regio. Dit geeft Suriname de mogelijkheid zich te verbinden met de rest van de wereld, want indien je geen nationale luchtvaartmaatschappij hebt, valt er niets te verbinden met de rest van de wereld, en dan ben je afhankelijk van wie hier naartoe wil vliegen. Om een goede doorstart te maken voor de SLM, voerde het bedrijf de afgelopen maanden gesprekken met andere luchtvaartmaatschappijen om zo andere destinaties aan te kunnen bieden. Met de komst van American Airlines is het duidelijk, dat de Amerikaanse vliegmaatschappij potentie ziet in de Surinaamse markt en de regio, waardoor er ook voor de SLM nog steeds iets valt te halen. De SLM zal zich goed moeten voorbereiden op de post-covid boom van reizigers, want die zal voor een enorme passagiersstroom zorgen en dat betekent, dat de SLM financieel voordeel kan halen, indien zij haar zaken goed op orde heeft. Naar verluidt, is de SLM ook drukdoende gesprekken te voeren met andere luchtvaartpartners en overige stakeholders zoals autoverhuurbedrijven en hotels, om het aanbod bij het kopen van een vliegticket steeds uitgebreider te gaan maken.