Terrassen vanaf zaterdag open, indoor-dining wordt overwogen

‘Bezoekers moeten vaccinatiebewijs tonen’

De Vereniging Horeca Suriname (VHS), heeft gisteren telefonisch contact gehad met het ministerie van Volksgezondheid. Daarbij heeft de VHS haar bezorgdheid geuit over de economische situatie van zowel werkgevers als werknemers in de horeca. De VHS zegt zeer tevreden te zijn over het verloop van het gesprek.

Besloten is dat de (openlucht) terrassen vanaf morgen, zaterdag 10 juli, weer open mogen. Over indoor-dining wordt nog verder gesproken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft als voorwaarde gesteld, dat medewerkers die in direct contact komen met bezoekers, tenminste één dosis van het covid-vaccin moeten hebben gekregen. Ook aan bezoekers wordt deze eis gesteld, zij moeten een vaccinatiebewijs of een kopie daarvan kunnen tonen. Een foto van het bewijs (mobiele telefoon) mag ook. De sector zal nog steeds afhaal- en leveringsmogelijkheden bieden.

VHS-voorzitter Jonathan Martodihardjo, zegt tegenover een lokaal medium, dat reeds 70 procent van het personeel dat werkzaam is in de sector, gevaccineerd is. De VHS is volgens Martodihardjo, ook bezig met een eigen campagne, waarbij het belang van vaccinatie aan medewerkers wordt uitgelegd.