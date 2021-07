Onweer en harde windstoten door tropische storm Elsa

Komende dagen heel veel regen

Momenteel ligt ruim ten noordwesten van Suriname en Guyana, boven de westelijke Atlantische Oceaan, de tropische storm Elsa, die zorgt voor on-weer, regen en harde windstoten.

Gistermiddag was dit in Suriname te merken, enkele daken werden door de storm weggerukt. Ook zijn sommige gebieden door de zware regen onder water gelopen. Er is voorspeld dat het Caribisch gebied, met name de Benedenwindse en Bovenwindse Eilanden, de komende dagen heel veel regen mogen verwachten. De komende dagen trekt Elsa met een gemiddelde snelheid van 41 kilometer per uur west- tot noordwestwaarts en neemt de komende 24 tot 36 uur boven steeds warmer wordend zeewater, nog iets in snelheid en kracht toe. Het is nog onduidelijk of Elsa zal uitgroeien tot een orkaan. Indien dit toch gebeurt, dan zou Elsa de eerste orkaan van het Atlantische orkaanseizoen zijn.

Wel is Elsa nu al bijzonder, omdat het nog nooit zo vroeg in het seizoen al bij de letter E van de namenlijst was. Eerder dit seizoen hadden we al de tropische stormen Ana, Bill, Claudette en Danny. Verwacht wordt, dat Elsa het komend weekend in het Caribisch gebied aankomt met windsnelheden tot rond 100 kilometer per uur. Naar verwachting kunnen de windstoten zwaarder worden en kan er ook veel regen zijn met mogelijke wateroverlast. Elsa zal hierna geheel verder richting het zuiden van de Amerikaanse staat Florida trekken. De tropische storm ligt nu nog ruim boven het open zeewater van de westelijke Atlantische Oceaan, dus vormt vooralsnog geen gevaar, maar komend weekend trekt Elsa naar verwachting over de Benedenwindse en Bovenwindse Eilanden, waarbij er vooral een waarschuwing geldt voor Barbados, Martinique, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines. Ook Guadeloupe en Grenada krijgen een veeg van de tropische storm mee en moeten ook rekening houden met veel wind en regen. De wind trekt de komende 24 tot 36 uur nog iets aan en in de nacht naar vrijdag begint het vooral op de Benedenwindse en Bovenwindse Eilanden flink te waaien en te regenen.

Op sommige eilanden kan uiteindelijk zo’n 100 tot 130 millimeter regen vallen. Gedurende het weekend trekt Elsa verder over het Caribisch gebied en beweegt zich vervolgens over Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Jamaica, Cuba, de Bahama’s en in de loop van zondag uiteindelijk het zuiden van de Amerikaanse staat Florida. De tropische storm is dan waarschijnlijk al iets minder krachtig geworden, maar onder de juiste omstandigheden kan zo’n storm boven warm zeewater van rond 30 graden ook ineens nog flink gaan activeren.