Bijna 200.000 covid-prikken gezet in Suriname

Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en kan levens redden. Het is daarom heel belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Sinds maart dit jaar is het ministerie van Volksgezondheid gestart met een uitgebreide campagne om alle burgers ouder dan 18 jaar, te informeren over het belang zich tegen COVID-19 te laten vaccineren. Tot op heden is het ministerie heel tevreden over hoe het vaccinatieproces tot nu toe verloopt. Momenteel zijn er 197,723 prikken gezet in ons land, waarvan 161,525 personen voorzien zijn van een eerste prik en 36,198 van hun tweede prik. De komende week zal Suriname beschikken over een voorraad vaccins bestaan uit de merken AstraZeneca, Sinopharm en Johnson & Johnson. Minister Amar Ramadhin van Volks-gezondheid heeft onlangs tegenover De West bevestigd, dat wanneer wij beschikken over voldoende voorraad van verschillende vaccins, er een keuzemogelijkheid zal zijn voor de bevolking. Dit was eerst niet mogelijk, omdat ons land alleen beschikte over het AstraZeneca- vaccin, maar vanaf maandag zal de optie voor Sinopharm er zijn en daarna de Johnson & Johnson. Gezien er straks meer mogelijkheden aanwezig zijn, zal het vaccinatiebeleid verder uitgestippeld worden. Welke vaccin gebruikt zal worden, is afhankelijk van de vervaldata. Indien Sinopharm langer houdbaar is dan AstraZeneca, is het logsich dat de AstraZeneca-vaccins eerst zullen worden ingezet. Van het Johnson & Johnson-vaccin is slechts één prikj nodig om volledig gevaccineerd te zijn.

De regering is voornemens vanwege logistieke redenen een deel van de Johnson & Johnson-vaccins in te zetten voor het binnenland of moeilijk bereikbare gebieden. Dit is ook kostenbesparend voor de regering, want het vaccinatieteam hoeft niet na acht weken weer terug naar deze gebieden om te vaccineren. Het risico is volgens Ramadhin, dat de mensen niet meer komen.

Ook verduidelijkt de minister, dat de beschikbare vaccins tot nog toe niet goedgekeurd zijn om personen onder 18 jaar te vaccineren. Volgens de WHO is alleen Pfizer goedgekeurd voor de leeftijdsgroep 12 tot 18.