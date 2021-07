EINDELOZE SCHANDALEN

Zijn we nou werkelijk een totaal crimineel volkje? Een vraag die misschien wel gesteld mag worden, als we kijken naar de vele drugsonderscheppingen die worden gedaan lokaal en internationaal en waar bepaalde inwoners van dit land, nauw bij betrokken zijn. Het maakt niet veel meer uit, of de drugs nou gevonden worden in de Dr. Jules Sedney Haven, de Tafelberg, in het westen van ons land op of nabij een airstrip, te Kaaiman Grasi, gewoon op de JAP-luchthaven, in Saint-Laurent-du-Maroni of Cayenne, het is overduidelijk, dat er hier mensen zijn die de naam van Suriname internationaal finaal aan het verpesten zijn en maken dat steeds meer landen en instanties, ons met de nek aankijken. Op tal van manieren tracht men momenteel de cocaïne en andere drugs, richting Europa te verplaatsen. We denken daarbij aan de zware betrokkenheid van dit land bij de grensoverschrijdende misdaad en bijvoorbeeld aan de duikbootaffaire en de vlucht van meneer Oedit naar Nederland. Ook moeten we niet over het hoofd zien, de vele liquidaties en kunnen dan zonder twijfel toegeven, dat we een heel groot probleem hebben en reeds geruime tijd in de worggreep van de zware misdaad verkeren. Begin deze week werd door de Nederlandse media gemeld de onderschepping van 3000 kilo cocaïne in een woning in het dorp De Kwakel en de arrestatie van de in Suriname geboren Michael S., directeur van het bedrijf Sitar International B.V. Bij de inval in de voormelde woning in De Kwakel, werd ook 11 miljoen euro aan cash geld gevonden. Ook vuurwapens werden ontdekt door de binnengevallen politie-eenheden. Het is voor de Nederlandse justitie nu meer dan duidelijk, dat er hier sprake is van een kartel dat vanuit Zuid-Amerika werkt. De hoofdverdachte S. die is aangehouden, heeft onderkomens in zowel Nederland als Mexico. Maar de verdachte S. is vermoedelijk maar één schakel in een veel groter netwerk en er zijn dus behoorlijke aanwijzingen bij de internationale drugsbestrijdingsorganisaties, dat meerdere landen op dit continent betrokken zijn bij de grootschalige smokkel van harddrugs richting Europa. De smokkel van cocaïne vanuit Suriname (dat niets anders is dan een doorvoerhaven) richting Frankrijk, loopt via Frans-Guyana. Het is dan niet verwonderlijk dat de onderscheppingen van de zendingen plaatsvinden in Frans-Guyana en Frankrijk. Menig Surinamer is al in de gevangenis van Cayenne beland en ook weer anderen werden veroordeeld in Frankrijk en verkeren daar in detentie. Ook zijn Surinamers door Frankrijk op de Interpol opsporingslijst geplaats. Publicaties over ons verwerpelijk gedrag te over in de internationale pers. Het lijkt wel een epidemie die dit land al enige tijd teistert en het heeft er zelfs veel van, dat de inkomsten uit de informele sector waar de drugshandel zeker deel van uitmaakt, de economie beheersen en grotendeels financieren. Als dat bewezen kan worden, hebben wij een megaprobleem. Het is dan ook niet vreemd, dat men in het buitenland aandringt op een goede voltooiing van de National Risk Assessment, NRA, en een gedegen presentatie aan de Caribbean Financial Action Task Force. Willen we niet in grotere problemen geraken en het wantrouwen in het buitenland niet doen toenemen, dan zullen we volledig aan dit onderzoek en zijn voltooiing moeten meewerken. Het kan namelijk nimmer zo zijn, dat wij door de misdaad in een verdomhoekje belanden en geen zaken meer gedaan kunnen krijgen in het buitenland.