Bushouders niet tevreden met tegemoetkoming SRD 1500

De bushouders vinden de tegemoetkoming van SRD 1500 die de afgelopen week door de regering is beloofd, niet genoeg. Dit zei de voorzitter van Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), Suraj Sahadew-Lall, aan de media. Volgens hem zijn de bushouders sinds de komst van de covid-pandemie niet in staat geweest de sector optimaal draaiende te houden. “Alles is duurder geworden, maar bushouders kunnen niet optimaal verdienen”, aldus de voorzitter.

Sahadew-Lall is van mening dat de overheid beter overleg had moet voeren en met een hoger bedrag voor de dag had moeten komen. Volgens hem is een bedrag van SRD 1500 al achterhaald en kun je er haast niets mee doen. Hoewel de bushouders volgens Sahadew-Lall een ander bedrag hadden verwacht, wordt de moeite van de overheid toch op prijs gesteld. “Het feit dat ze gewillig zijn geweest om onze problemen aan te horen, stellen wij op prijs”, aldus de voorzitter.

Gisteren werden de nieuwe maatregelen voor de komende weken bekendgemaakt. Eén daarvan is dat het openbaar vervoer alleen mag worden hervat onder strikte naleving van de voorgeschreven covid-protocollen. De bushouders zijn in onderhandeling over een nieuw tarief. Zij zeggen geen bedrag beneden de SRD 10 te accepteren. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe tarieven bekend worden gemaakt.