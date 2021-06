Bezorgdheid in DNA na besmetting:

Duidelijkheid gevraagd over protocol contact tracing en swabben

Vandaag hebben verschillende parlementariërs tijdens de begrotingsbehandeling, duidelijkheid gevraagd over het protocol dat De Nationale Assemblee (DNA) zal hanteren voor de veiligheid van de assembleeleden en het personeel van het parlement nadat bekend werd dat drie leden van het parlement, gisteren positief zijn getest. Rabin Parmessar (NDP) wilde een schorsing om de situatie te bespreken, omdat mensen van de diverse afdelingen die in contact waren gekomen met de besmette personen, in de zaal aanwezig waren. Hij haalde ook aan dat een bodyguard van een minister ook positief is getest, terwijl de minister ook aanwezig was in het parlement. Parmessar wilde weten wat de protocollen zijn daaromtrent, omdat onder normale omstandigheden de mensen die in contact zijn gekomen met besmette personen, in quarantaine moeten.

Mahinder Jogi (VHP) was van mening dat er volstaan kan worden met de protocollen en dat het werk van het parlement gewoon voortgang kan vinden. DNA-voorzitter Marinus Bee zei dat de zaken al besproken zijn, maar dat Parmessar voorstellen kan aandragen om de protocollen te versterken. Melvin Bouva (NDP) haalde aan dat het systeem niet sluitend is, maar dat het juist daarom belangrijk is om te weten wat de protocollen zijn. “Normaal moeten de mensen in quarantaine die in contact zijn geweest met de besmette personen, zodat we veilig zijn. Daarover moeten we van gedachten wisselen”, stelde Bouva. Daarop vroeg Bee aan Bouva om te gaan swabben, omdat hij weigerde dat te doen, terwijl zijn ondersteuning nodig is. Hierop zei Bouva dat hij gevaccineerd is.

Sham Binda (VHP) haalde aan dat het mogelijk is om na gevaccineerd te zijn, toch besmet te raken en dat dit dus geen reden is om niet te swabben. Hij zei dat het niet veilig is omdat mensen komen en gaan in het gebouw, terwijl het BOG niet de hele dag aanwezig is. Edward Belfort (Abop) zei dat het voor hem geen probleem is om elke dag te swabben, omdat het voor hem een geruststelling is om te weten wat zijn status is. Hij vroeg ook de medewerking van alle leden. Echter wilde hij weten hoelang de test valide is en of het nodig is om elke dag te testen. Ronny Asabina (BEP) haalde aan dat de protocollen door de leden van het parlement zijn gesanctioneerd, maar dat het soms lijkt alsof er andere protocollen worden meegenomen waarvan de leden niet op de hoogte zijn.

Asabina vindt het belangrijk om te weten wie de mensen zijn die besmet zijn, omdat het kan dat de leden in contact zijn gekomen met deze mensen. “We moeten nagaan als we de protocollen niet moeten aanscherpen. Ook de toegang tot het terrein moeten we aanscherpen. In het restaurant kom je soms andere mensen tegen. We moeten met deze zaken rekening houden”, stelde Asabina. Bee gaf hierna aan dat als leden van het parlement weigeren te swabben, zij ook een gevaar vormen voor het personeel voor wie zij nu opkomen. Hierna werd de vergadering geschorst. Bouva deelde na de schorsing mee, dat hij alsnog is gaan swabben. Echter haalde hij aan dat niemand verplicht kan worden om zich te laten vaccineren en datzelfde geldt voor het snel testen. Ook wilde hij weten wat de duur van de test is, omdat er mensen zijn die last ondervinden van het testen. Hij merkte ook op dat het parlement aan personeel dat niet bereid is zich te laten testen, gevraagd heeft verplicht verlof op te nemen. Hij vroeg zich af of dit het signaal is dat het parlement wil geven. Bee zei dat het personeel elkaar moet beschermen en dat als men niet bereid is dat te doen, men maar verlof moet nemen. Hoewel Bouva graag gewild had dat het BOG naar het parlement zou komen om aan contact tracing te doen, werd de vergadering toch voorgezet.

door Priscilla Kia