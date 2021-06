De Centrale Bank van Suriname (de Bank) stelt het publiek, via de algemene banken, in de gelegenheid te beleggen in een SRD-termijndeposito (TD) van drie (3) maanden tegen een aantrekkelijke rente van twintig (20) procent op jaarbasis.

De CBvS beoogt twee doelen met dit TD. Ten eerste wordt beoogd zowel cash als girale liquiditeiten van het publiek af te romen en langs deze weg de wisselkoers verder te stabiliseren. Ten tweede wordt het beleggerspubliek een gunstig rendement geboden op een belegging in een SRD-instrument, wat het beleggen in SRD moet stimuleren.

Dit TD maakt deel uit van een pakket van wisselkoers stabiliserende maatregelen dat de CBvS in goede samenwerking met het Ministerie van Financiƫn en Planning implementeert. De overige maatregelen betreffen onder meer: retentieregeling gekoppeld aan beschikbaarstelling van vreemde valuta, valuta-interventies, afroming van extra liquiditeiten bij de banken, en de continuering van de invoer van cash USD.

De algemene banken hebben hun medewerking toegezegd om het slagen van deze maatregel van de CBvS te waarborgen. De CBvS garandeert tevens dat zij de totale omvang van de aangetrokken belegging zal honoreren.

Beleggers hebben tot en met 30 juni 2021 de mogelijkheid om uitsluitend via de algemene banken te beleggen in dit TD. Beleggingen kunnen gedaan worden met gebruikmaking van giro- en spaargeld bij de algemene banken, als ook via cash stortingen van SRDs.

De CBvS en de algemene banken roepen het publiek op om maximaal gebruik te maken van deze beleggingsmogelijkheid, die niet alleen een aantrekkelijk rendement oplevert maar ook zal bijdragen aan de verdere stabilisering van de wisselkoers.

Paramaribo, 6 juni 2021

Centrale Bank van Suriname

Surinaamse Bankiersvereniging