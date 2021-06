Zoals bekend heeft de regering vanwege de onbeheersbare situatie ontstaan door de vele COVID-19-besmettingen, code paars in Suriname afgekondigd. Hiermede in verband garanderen de overheid en de leveranciers van producten de samenleving, dat er genoeg voedsel beschikbaar zal zijn in de periode van de total lockdown. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in een Zoom-vergadering met diverse leveranciers en groot handelaren de kwestie uitvoerig besproken. Het is niet nodig te hamsteren. Met de winkeliers zijn er duidelijke afspraken gemaakt, dat er op dinsdag, donderdag en zaterdag volop wordt geleverd, zodat op de maandag, woensdag en vrijdag, de schappen goed zullen zijn gevuld.

Walden zei, dat wanneer de winkels open gaan op maandag, woensdag en vrijdag, ervoor gezorgd is dat de bevoorrading optimaal is. Op de virtuele bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van het Platform Levensmiddelen Importeurs Suriname (PLIS), Fernandes Bakkerij, vertegenwoordigers van de winkeliers en Combé Markt. Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij benadrukte daarbij dat hamsteren niet nodig is, omdat Fernandes Bakkerij meer dan voldoende heeft geproduceerd en produceert. Radjen Ramsoedith van Combé Markt garandeerde dat voornamelijk de eerste levensbehoeften volop in voorraad zijn. De minister merkte voorts op dat de Staat deviezen beschikbaar heeft gesteld voor de import van basisgoederen. Daarnaast is er een goede afstemming met haar collega, ambtegnoot Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor het garanderen van groente, fruit, vlees, melk en andere noodzakelijke producten.

Ondertussen is Suriname in het afgelopen etmaal, de grens van 300 covid-doden gepasseerd. De maand mei wordt afgesloten met 98 doden. Dit is het hoogste aantal vanaf het begin van de COVID-19-uitbraak in Suriname, in maart 2020. Het aantal doden in Suriname is omhoog geschoten naar 302. Van de 418 mensen die werden geswabt, hebben 190 een positief testresultaat opgeleverd. Momenteel worden 222 personen in het ziekenhuis verpleegd en 30 anderen op de Intensive Care Unit. 149 zijn covidvrij verklaard. In totaal worden 1.384 geïnfecteerden afgezonderd.