Volgens de heer Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, waren parlementariërs het oneens, dat de regering de maatregelen van COVID-19 recentelijk versoepeld heeft. “Vorig week werd er door parlementariërs uit voorzorg gepleit voor een weekend lockdown. De regering heeft toen uiteindelijk gekozen voor een gulden middenweg, waardoor de samenleving haar zaken normaal kon regelen en na 5 uur ’s middags, een totale lockdown geldt”, stelde Sukul. Wij zitten al anderhalf jaar in een situatie van COVID-19, en de overheid er alles aan doet deze situatie onder controle te krijgen. Volgens Sukul, moet er nu een goede balans gezocht worden tussen maatregelen afkondigen om zo de verspreiding van COVID-19 te verminderen, en er moet tegelijkertijd ook gekeken worden, hoe wij dit kunnen overleven.

Sukul vertelde, dat de regering ook over kon gaan tot het afkondigen van een totale lockdown van een week en wij als gevolg daarvan, een drastische afname van het Reproductiegetal (R), een drastische afname van het feit dat personen het coronavirus verder kunnen verspreiden zouden krijgen. “We willen ook niet dat een totale lockdown negatieve gevolgen voor de mensen zal hebben. De regering houdt er rekening mee, dat mensen hun dagelijkse werkzaamheden hebben en die ook moeten uitvoeren om te kunnen overleven”, stelde Sukul.

Volgens Sukul, heeft de versoepeling van de maatregelen wel nadelige gevolgen. Het Outbreak Management Team, heeft zo aangegeven, dat na drie achtereenvolgend weekends lockdown, het de samenleving bemoeilijkt, en die haar nog meer onthouden van haar behoeften te overleven. Wanneer bepaalde situaties zich in het land voordoen, dan tracht de overheid de kans op verspreiding te minimaliseren, door specifieke afspraken te maken. Sukul haalde daarbij aan, dat er naar het aspect gekeken wordt, om de samenleving te beschermen en ook de gelegenheid te geven op een verantwoorde manier te leven, waarbij de kans op verspreiding verkleind wordt. Op de officiële COVID-19 website van ons land, staat dat er van de 248 swabs die zijn afgenomen, 101 personen positief getest werden op het coronavirus. Er zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waarbij het de teller op 218 personen brengt. In het ziekenhuis bevinden zich nu 141 besmette personen, 23 personen liggen in de Intensive Care Unit (ICU). Momenteel zijn er 403 geïnfecteerden in isolatie geplaatst. Er zijn 53 mensen genezen. Het totaal aantal besmette personen komt hiermee uit op 525. In totaal zijn er tot nog toe 11.213 personen positief getest na besmet te zijn geraakt met het coronavirus.