Het oogstseizoen voor de padieboeren is begonnen, maar heel wat landbouwarealen staan als gevolg van de zware regenval de afgelopen week, onder water. De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten, Radjoe Bhikharie, zegt in gesprek met de krant, dat hierdoor de oogst in gevaar kan komen. Een groot deel van de primaire wegen die naar de rijstvelden leiden, staan nog onder water, waardoor er volgens Bhikharie, nog geen poging gemaakt kan worden om de overige rijsplanten te redden.

“Het gewas kan zelf niet tegen overtollig water. Afhankelijk van hoe lang de rijstboeren niet in staat zullen zijn de landbouwgebieden te betreden, zal de schade bepaald kunnen worden. We kunnen nu nog niet precies inschatten hoe groot de schade is, dat zal van de duur van de wateroverlast afhangen. Ik kan wel zeggen: hoe langer er niet geoogst kan worden, hoe groter het gevaar en verlies kan zijn”, aldus Bhikharie. Volgens hem kunnen de rijstgewassen door schimmels en insecten aangetast worden, indien ze voor een lange periode onder water komen te staan. Bhikharie zegt, dat er hierdoor minder geoogst zal worden. “Hoewel er minder geoogst zal worden, zal er nog geen sprake van schaarste aan padie of consumptierijst zijn. De lokale mark is goed voorzien, dus er zal nog geen schaarste kunnen zijn”, aldus Bhikharie.

-door Orsilia Dinge-