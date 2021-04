De gewezen president van ons land en tevens hoofdverdachte in het 8 decembermoordenproces, Desi Bouterse, heeft in 2010, een financiële hitman op het Surinaamse volk losgelaten. Die hitman had zijn prijs. Een ongekend hoog salaris van SRD 80.000 tegen een wisselkoers van toen SRD 2.80. Na nog geen 5 jaar, kon de hitman een huis van USD 650.000 kopen in de omgeving Paramaribo-Noord te Clevia. De hitman heeft zijn werk gedaan voor Bouterse, want in 2015 waren we monetair failliet. Daarna nam hij plaats op het ministerie van Financiën, waar hij Suriname in een lening en financiële crisis stortte. Na zijn job te hebben gedaan voor Bouterse, is de hitman letterlijk gevlucht. Zelfs de talrijke inlichtingendiensten van Suriname weten niet waar de man is. Maar voordat de hitman is gevlucht, is Bouterse zelf ‘gevlucht’. Hij maakte zijn desastreuze termijn niet eens af in augustus 2020, maar droeg vervroegd de macht over op 10 juli 2020. Het is natuurlijk ongekend voor een tweevoudige couppleger om vervroegd de macht over te dragen, want zijn metgezellen Maduro en Chávez zouden dit nooit doen, zelfs niet na een verpletterende electorale nederlaag. Maar het is hier gebeurd en het volk van Suriname en zeker de CLO, hebben dit signaal niet begrepen. We konden de conclusie trekken, dat we zo skeer waren, dat zelfs Bouterse is weggerend. Dus niemand moet eigenlijk momenteel in deze financiële ravage met looneisen te komen. Overigens is de CLO onder leiding van Ronald Hooghart als voorman, debet aan de situatie. Hij heeft meegewerkt aan de financiële wetgeving die een strop om de nek van dit volk heeft geplaatst. Toen duidelijk werd welke criminele handelingen Hoefdraad had gepleegd, werd vanuit de CLO de zaak verdedigd. CLO verdedigde dus de belangen van een crimineel in plaats van de werkende klasse. Hooghart die kapitalisten uitscheldt, verdedigde het belang van een hitman die na 5 jaar een huis van USD 650.000 kon kopen, met een overheidssalaris nota bene. Zelf de rijkste ‘eerlijke’ zakenmannen in ons land, kunnen dat niet zomaar na meer dan 50 jaar. Maar goed. We weten nu waarom, want hij mocht meegraaien in de bank aan de Heiligenweg. Nu dat het volk wil weten waar deze hitman zich ophoudt, dan vinden zijn advocaten, dat hij zich niet heeft verrijkt. Terwijl hij na 5 jaar een huis had dat je alleen zou kunnen kopen als je bezig bent met dubieuze zaken. Dit huis zou eigenlijk toen al het eerste object zijn geweest, dat een bel zou moeten doen rinkelen bij fiscale inspecteurs. De hitman was ook een vreselijk rancuneuze financiële dictator van Suriname in de periode 2010-2020. In zijn periode op de Centrale Bank werden op een gegeven moment vier KIA voertuigen door de bank gekocht bij Rudisa N.V. Er arriveerden echter maar drie voertuigen bij de bank. Functionarissen van de afdeling Interne Controle en de Boekhouding, stelden uiteraard vragen hierover en ten slotte is er voor vier voertuigen betaald. Ze kregen hun antwoord van de hitman: ze mochten met ingang van de daaropvolgende dag thuis blijven. Naderhand bleek dat de hitman een van de voertuigen voor zichzelf had gehouden. En dezelfde hitman vertelde in 2020 in De Nationale Assemblee, dat ex-governor Robert van Trikt een dure Land Rover had gekocht en daarbij had overgefactureerd, terwijl zijn eigen modus operandi juist het sjoemelen met voertuigen inhield. Bij het ontslag van Van Trikt benadrukte Bouterse, dat het ging om compliance issues, terwijl op datzelfde moment, de SPSB werd leeggeroofd door de NDP en er totaal geen toezicht meer was op die bank. Nu blijkt dat de SPSB op dat moment zelfs een drugsvliegtuig aan het financieren was. En Bouterse sprak over compliance. Dit verhaal was de zoveelste ‘op de vlucht neergeschoten’ leugen. Antoon Karg is advocaat en ook lid van de politieke partij PRO en hij had in een artikel op sociale media, een uitgesproken mening over Hoefdraad, met als kop:

Hoefdraad, een comfortabele leugen

Hoefdraad is of was een leugenaar en een oplichter. Maar de rol van Hoefdraad in de grootschalige leegroof en uitverkoop van Suriname, zijn voortvluchtigheid, het belang daarvan en de moeite ermee, vormen samen voor zowel oppositie als coalitie, een samengestelde leugen waar men comfort, afleiding en rust uit put.

Uit het strafdossier tegen Hoefdraad en Van Trikt, blijken alle klassieke vereisten voor een succesvolle vervolging van zowel Bouterse als Adhin.

Beschikkingsmacht over de gedragingen, vanwege de gezagsrelatie. Wetenschap, vanwege meermaals overleg, een gedeelte daarvan bij de toenmalige President thuis. Actieve obstructie van ontdekking van essentiële informatie. Het voormalig staatshoofd verklaarde immers tegenover de median niet te zullen zeggen waar de voortvluchtige was, als hij er kennis van droeg.

De associatie en de zoektocht naar grofweg 200 miljoen USD en de sensatie daar rondom, leiden echter handig af van het feit, dat er naar minder dan 5% van het missend bedrag van USD 4 miljard USD gezocht wordt. Het betekent, dat als het onvindbaar spook morgen levend of dood, op de stoep aan de Limesgracht neerviel, niemand bezig zou zijn met 95% oftewel USD 3,5 miljard aan verdwenen middelen. Waarvan er dus voldoende is voor ieder van de grofweg 70 ex ministers om een Hoefdraad omvang portie aan verdwenen staatsgeld, voor zichzelf te houden. Het zou echter een ‘denkfout’ zijn, om welke criminele organisatie dan ook als een gelijk verdelend groepje te beschouwen. In de steile paarse piramide zijn zowel macht als de opbrengsten van corruptie, altijd gierig en jaloers geconcentreerd in een paar hebzuchtige klauwen. Niet hoeven te praten over, of lastig gevallen worden door, de zoektocht naar de andere 95%, komt ook voor de oppositie met voordelen. Het stelt een vleugel in staat om advies en bestuurservaring te controleren onder figuren van wie een ieder weet, dat zij meegeholpen hebben aan het verdwijnen van USD 3,8 miljard. Het stelt de andere vleugel in staat om iedere kritiek te ontlopen, door te jammeren en terug te blikken op, het verdwijnen van het bedrag. Het plaatst de meetlat van braaf burgerschap ergens aan de enkels, waar men makkelijk overheen stapt. En het geeft vriend en vijand een verwijzende, verwijtende vinger, zodra er een gezicht geplaatst moet worden op het kwaad, door tientallen veroorzaakt, door honderden gedoogd en door duizenden geaccepteerd. Aan de doortastende journalisten onder u: misschien kunt u aan de huidige functionarissen vragen wie verantwoordelijk is voor en wat exact het stappenplan is om, de andere 95%/3,8 miljard USD waar zo vaak naar verwezen wordt, terug te vinden.