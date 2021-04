De wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012, is dinsdagavond jl. met algemene 42 stemmen in De Nationale Assemblee goedgekeurd. Zowel de coalitie als oppositie heeft aan de totstandkoming van deze wet meegewerkt. De goedkeuring zal ondersteuning aan de regering bieden bij het treffen van maatregelen met betrekking tot de koersbeheersing. De aangepaste wet zal voldoende ruimte bieden om de illegale valutahandel aan te pakken, via bestaande instituten als het Openbaar Ministerie en de Centrale Bank van Suriname. “Met de goedkeuring van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren, kunnen wij vaststellen, dat de regering toch gehoor heeft gegeven aan wat de samenleving van haar verwacht. De wisselkantoren zullen zich nu wel aan wet- en regelgeving moeten onderwerpen, maar ook bij de illegale wisselkantoren zal er onmiddellijk ingegrepen moeten worden ”, aldus VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien.

Hij verklaarde, dat de samenleving echter op de hoogte is, dat wij momenteel in een beroerde financiële situatie zitten, waarbij wij een stabiele munteenheid en stabiele koers moeten hebben. “Maar om dat te effectueren, zijn de omstandigheden momenteel niet voordelig”, stelde Gajadien. Hij gaf als voorbeeld, dat wij dit jaar een schuld van meer dan 9 miljard SRD moeten aflossen.

Volgens Gajadien, verdient de staat maar 10.5 miljard SRD, waarbij hij dan 1.5 miljard over heeft voor de bevolking. “Het is dus een enorm tekort, en wij kunnen zo niet verder gaan. Bij de vorige regering hebben we gezien, dat zij de tekortkomingen gedekt heeft, door monetair te financieren”, zei Gajadien.

Hij zei, dat er als gevolg van monetaire financiering, de wisselkoers omhoog gaat en de waarde van onze munteenheid verder vermindert. Volgens Gajadien, zou de regering hiermee ook door kunnen gaan, door meer geld te drukken. Maar dat zal volgens hem, leiden tot een zeer instabiele wisselkoers. “Momenteel is de regering doende te onderhandelen met internationale financieringsinstituten om de schulden te minimaliseren, of te herschikken. Hierdoor kan de regering voorkomen monetair te financieren”, aldus Gajadien.

Door deze wet aan te nemen en in werking te doen treden, kunnen wij volgens Gajadien, voorkomen dat Suriname ook geplaatst wordt op een lijst voor money laundering, financiering van het terrorisme, en witwaspraktijken. “De regelgeving is geïntensiveerd, maar Suriname zal aan deze kwestie moeten werken”, aldus Gajadien.