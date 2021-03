Regering komt deze week met gepast antwoord

Wij hebben tijdens de Phagwa-viering overduidelijk kunnen concluderen, dat men het COVID-19-gevaar nog zeer onvoldoende beseft, en geen gehoor wenst te geven aan het verzoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het was overduidelijk dat een bepaald deel van de samenleving demonstreerde, lak te hebben aan het grote COVID-19 gevaar waarvan we al twee golven, achter de rug hebben. Voorafgaande aan de Holiviering had minsiter Ramadhin bij herhaling de samenleving opgeroepen, de Phagwaviering dit jaar heel erg sober en het liefst in familiekring, door te maken. Dit om te voorkomen dat ‘Super Spreading Events’, de aanzet zouden kunnen zijn van een uitbraak van een derde coronagolf in ons land. Volksgezondheidsminister Amar Ramdhin om een reactie gevraagd, zegt dat het gisteren getoonde gedrag, afkeuringswaardig is. “Als wij een totale lockdown hadden ingesteld, zou men ons dat kwalijk hebben genomen, maar dit is weer een goed voorbeeld, dat delen in de gemeenschap, de oproepen van de regering negeren en haar maatregelen niet wensen op te volgen en daardoor een derde COVID-19-golf, in de hand werken. Terwijl de regering uit puur verantwoordelijkheidsbesef en het beschermen van de algehele samenleving tegen de verdere verspreiding van COVID-19 en zijn eventuele varianten alles in het werk stelt om dat doel te bereiken, gedraagt men zich afkeuringswaardig”, aldus Ramadhin.

De minister is van mening, dat met dit onverantwoordelijke gedrag, waarbij alle protocollen overboord werden gezet, er geen greintje respect wordt getoond voor de zorgmedewerkers die dag en nacht werken, de regeringsautoriteiten en de gewapende machten.

Naar aanleiding hiervan zegt de bewindsman, dat de regering er niet voor zal schromen, wederom met aangescherpte maatregelen te komen. “Dit ter wille van de bescherming van de samenleving.” Daarentegen complimenteert de minister het deel van de samenleving, die wel gehoor heeft gegeven aan de oproep van de regering. Tot slot zegt Ramadhin aan, dat er woensdag of donderdag een persconferentie gehouden zal worden, waarbij de regering met een gepast antwoord zal komen, inzake hetgeen zich op Phagwa-dag heeft voorgedaan.