De landbouwers maken momenteel een zware periode door. De zware regenval van de afgelopen periode, maakt hun situatie nog zwaarder, want hierdoor verregend een deel van hun oogst. Volgens de VHP-parlementariër tevens landbouwer Mahinder Jogi, zijn de landbouwers aan hun lot overgelaten. Ook zegt hij, dat hulp van overheidswege zoek is. “Regeringen op regeringen na, hebben bijna niets eraan gedaan om de situatie van landbouwers te verbeteren”, aldus Jogi tegenover de krant. Jogi zegt, dat de desbetreffende autoriteiten niet veel doen om bijvoorbeeld lozingen, kanalen en pompgemalen, te onderhouden. “Het probleem van landbouwers is een bekend fenomeen. Het is altijd zo geweest. Door het slechte onderhoud van lozingen, lopen landbouwarealen van boeren tijdens zware regenval onder water. Niemand heeft de klimatologische aspecten onder controle, maar de boeren lijden enorm veel schade hierdoor.” Zware regen kan niet voorkomen worden, maar er kan volgens Jogi, wel iets gedaan worden om de gevolgen onder controle te krijgen. Zo stelt hij voor, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) met toestemming van de regering met een beleid komt dat zekerheid biedt aan landbouwers.

Het is volgens Jogi demotiverend, dat landbouwers altijd kopzorgen hebben gedurende de regentijd.

“Het beleid moet zodanig zijn, dat je de doelgroep goed op weg helpt, bijvoorbeeld met een speciaal fonds voor landbouwers. Uit dit fonds moet het mogelijk zijn dat zij tegen een lagere rente, werkkapitaal kunnen lenen. Wel moet er toezicht zijn, dat dit geleende kapitaal wordt gebruikt voor het egaliseren van landbouwarealen. Indien dit gebeurt, zal het verhaal van wateroverlast en verlies van gewassen bij zware regen, tot het verleden behoren”, zegt Jogi. Volgens de parlementariër zullen landbouwers minder afhankelijk worden van de overheid als er goed beleid wordt gevoerd. “Let wel; ik zeg minder, omdat er altijd andere kwesties kunnen opdagen”, aldus Jogi.

Geen winst

Momenteel werken de boeren volgens Jogi, alleen om hun schulden af te lossen. “Natuurlijk hebben niet alle boeren een schuld, maar er blijft zo weinig over dat er geen winst gemaakt wordt. Het werk is bijna niets en dat is zo demotiverend. Landbouwers zijn in deze periode aan het doodbloeden. Daarom rent een ieder nu naar de overheid, want daar is er lekker leven. Regen of geen regen, gewerkt of niet, ze hebben altijd inkomsten. Alleen werken bij de overheid lijkt zekerheid te creëren.”