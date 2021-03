De echtgenote van VHP-parlementariër Cedric van Samson, heeft aangifte tegen Gordon M. alias Macu, gedaan. Macu die bekend staat als een prominente NDP’er, zou haar handelszaak zijn binnengedrongen en bedreigende uitlatingen hebben gedaan richting haar echtgenoot. “De man kwam verhit mijn zaak binnen en begon middels scheldwoorden bedreigende uitlatingen te doen richting mijn echtgenoot. Hij zou hebben gezegd dat ik mijn man moet waarschuwen, anders gaat het verkeerd aflopen voor hem”, aldus de echtgenote tegenover een lokaal medium.

Twee jaar gelden zouden er pornografische beelden van Macu zijn uitgelekt via sociale media. “Hij gaf aan dat het een ieder kan overkomen. Maar mijn man moet stoppen om hem publiekelijk te bespreken. Ik vroeg hem nog aangifte te doen. Echter gaf hij aan dat hij dat helemaal niet van plan was en dat hij het persoonlijk zou oplossen indien ik mijn man niet zou waarschuwen”, aldus de echtgenote. Zij zegt reeds aangifte te hebben gedaan bij de politie.

Van Samson gaf aan niets persoonlijk te hebben met Macu. Van Samson weet ook niet waar de bedreiging over gaat. De parlementariër zei hem niet recentelijk te hebben besproken in zijn radioprogramma. Van Samson zei de kwestie betreffende de pornografische beelden twee jaar geleden te hebben behandeld, omdat die toen actueel was. Echter zou hij Macu daarna tegen zijn gekomen in het verkeer, maar toen was er niets aan de hand. Ook Van Samson heeft aangifte gedaan tegen Macu.