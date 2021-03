Beschermde dieren ook niet veilig in natuurreservaten

In 2018 sloeg National Geographic, een internationaal toonaangevend tijdschrift, alarm over de jacht op jaguars in Suriname. In de uitgave van 23 september 2018, besteedde de Nationaal Geographic in het artikel: Where jaquars are ‘killed to order’ for the illegal trade, aandacht aan de toegenomen jacht in Suriname op deze diersoort. In het artikel werd de jacht op dit beschermde dier in relatie gebracht met de Chinezen in ons land. Zij zijn geïnteresseerd in de vacht, het vlees en de tanden van de jaguar. De website news.mongabay.com, publiceerde in februari van dit jaar, het artikel: Jaguars in Surinames protected parks remain vulnerable to poaching.

In dit artikel staat dat hoewel het Brownsberg Natuur Park en het Central Suriname Natuur Reservaat, beschermde gebieden zijn, het stropen van jaguars wijdverbreid is. Stropers en opportunisten zoals illegale mijnwerkers en houthakkers, doden de dieren, ontdoen ze van hun huid, botten en tanden en koken de rest van het karkas tot een pasta die vervolgens aan Chinese kopers wordt verhandeld. Deze stropers hebben lang ongestraft gehandeld vanwege een gebrek aan toezicht en wetshandhaving door de autoriteiten, maar natuurbeschermers zeggen dat de COVID-19-pandemie deze situatie nog erger heeft gemaakt. Natuurbeschermers werken samen met andere ngo’s, universiteiten en Chinese vertegenwoordigers aan een bewustmakingscampagne om een einde te maken aan stroperij en mensenhandel. Verschillende onderzoekers zeggen dat hoewel de meest gebruikelijke manier om delen van de jaguar te verhandelen per vliegtuig is, zalven en dergelijke ook verstopt zijn in de handbagage van passagiers die naar Azië gaan en dat veel van de verhandelde items, ook verborgen zijn in hardhouten boomstammen die per schip naar China gaan. Volgens het International Timber Trade Portal was China in 2018 de tweede koper van Surinaams hout, goed voor meer dan een kwart van de export.

In Paramaribo werd er informatie ingewonnen over een Chinese supermarkt die ervan verdacht werd van dode jaquars pasta te maken. Volgens onderzoekers van World Animal Protection villen de mensenhandelaars eerst het dier, snijden vervolgens het lichaam in stukken en halen de hoektanden en enkele botten uit het dier. Wat overblijft, wordt in een vat ingekookt om jaguarpasta te maken, wat volgens World Animal Protection, ongeveer 20 tot 30 potten per jaquar oplevert. Volgens het Wildleaks-rapport zijn alle kopers van deze pasta Chinezen, die grote sommen geld voor het product betalen. In april 2017 werden op Facebook foto’s van een jaguar gepubliceerd. Het was een vrouwtje met een gewicht van ongeveer 110 kilogram (240 pond) en was 30 kilometer (19 mijl) van de luchthaven van Afobaka, in de buurt van Brownsberg Park, gedood. Toen een bron gelieerd aan de dierenbeschermingsorganisaties probeerde het karkas van het dier te kopen, was het te laat: een Chinese burger had het al gekocht, slechts 12 uur nadat de foto online was gegaan.