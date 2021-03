Verwacht wordt dat binnen vijf jaar, de offshore olie- en gassector in Suriname, tenminste 2.000 lokale banen zal creëren, waarvan minimaal 250 rechtstreeks in een havenfaciliteit en andere in ondersteunende industrieën en bedrijven. Tegelijkertijd profiteert een lokale haven aanzienlijk van operaties op zee, omdat de duur van een rondreis tot vier dagen wordt verkort in vergelijking met het gebruik van Trinidad als locatie voor havenoperaties. Belangrijke belanghebbenden, waaronder de regering van Suriname, hebben zich eraan verbonden binnen vijf jaar met de commerciële offshore olieproductie te beginnen. Als zodanig zijn speciale havenfaciliteiten nodig om te voorzien in de behoeften van de offshore olie- en gasexploratie- en productie-industrieën.

Bovendien zullen om een maximale betrokkenheid van de lokale industrie in de sector te verzekeren, speciale havenfaciliteiten vereist zijn, waarvan Suriname er tot op heden geen heeft. Dit is dus de reden dat Commewijne Port Facility (ComPort) N.V. wordt opgericht in Suriname om specifiek te voorzien in de behoeften van de offshore olie- en gassector, om geleidelijk de industrie uit te breiden als dat nodig is, en om te zorgen voor ontwikkeling en deelname aan de opkomende Surinaamse offshore energiesector. ComPort is opgericht door een groep lokale ondernemers, met bijna 60 jaar cumulatieve leiderschapservaring in engineering, constructie, maritieme operaties, bouwmaterialen en financiën.

Estuarium ComPort is gelegen in de brede monding van de Suriname- en Commewijnerivier, dichtbij de riviervaargeul van Suriname en de Atlantische kust, met voldoende onroerend goed in de omgeving voor uitbreiding van de wal en voor het instellen van een zone voor de industrie gewijd aan offshore leveringen en diensten. Helaas is een groot deel van de Atlantische kustlijn van Suriname en de andere grote rivieren, extreem ondiep. Het continu baggeren dat nodig is om een haven van deze omvang te laten werken, maakt de meeste van deze potentiële locaties niet economisch levensvatbaar.

Geschat wordt dat met een dergelijke havenfaciliteit in de komende 25 jaar meer dan USD 12 miljard aan lokale inkomsten kunnen worden gegenereerd uit activiteiten in offshore blok 58 alleen. De bestaande havenfaciliteiten van Suriname kunnen hooguit worden opgewaardeerd om de eerste fase van de offshore olieproductie te bedienen, en met één enkele FPSO. In het naburige Guyana zijn binnen het eerste jaar van de olieproductie al twee extra FPSO’s in gebruik genomen en de capaciteit van de havenfaciliteiten zal naar verwachting binnen de eerste vijf jaar van exploitatie verdubbelen, zo niet verdrievoudigen, als het totale aantal offshore-productie. putten gestaag toeneemt.

ComPort is specifiek ontworpen om in de toekomst een veel grotere diepgang van het schip mogelijk te maken dan momenteel haalbaar is met de bestaande vaarwegdiepte van de Surinamerivier. Het ontwerp van de kade maakt zelfs een grotere diepgang van het schip mogelijk na extra baggeren tot 9,5 meter. ComPort heeft opdracht gegeven voor een ontwerp voor de eerste fase van havenfaciliteiten op 50 hectare eersteklas onroerend goed dat al voor het project is beveiligd, inclusief een groot stuk grond aan het water. De acquisitie van bijkomend onroerend goed voor toekomstige uitbreiding is in volle gang.

Eerste fase

De voorgestelde eerste fase van de haven omvat twee ligplaatsen, zwaar belaste verharde aanlegplaatsen en open opslagruimten, zware hijsuitrusting, water- en afvalbehandelingsfaciliteiten, drinkwater- en brandstofbunkering, magazijnen voor opslag en constructiediensten, kantoren, helikopterplatform, douane en medische faciliteiten, en voldoende ruimte gereserveerd voor de productie van boorvloeistof. Nu een aanzienlijk deel van het engineeringwerk al is voltooid en de havenvergunning is verkregen, is de huidige verwachte tijdlijn voor de voltooiing van de eerste fase het vierde kwartaal van 2022, waarmee wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan speciale offshore olie- en gashavendiensten voor zowel exploratie- als productieactiviteiten. Serge Tijn Wong Joe van ComPort zei aan Caribbean Maritime, dat blijken van belangstelling voor de partner om deel te nemen aan de realisatie en exploitatie van de walhavenfaciliteit, welkom zijn. De toekomst voor de Surinaamse economie ziet er rooskleurig uit en ComPort streeft ernaar om samen met alle belangrijke stakeholders, een aanzienlijke rol te spelen om ervoor te zorgen dat het land over de nodige infrastructuur beschikt om aan de verwachte vraag vanuit de olie- en gassector te voldoen.

Suriname is al de locatie voor twee particuliere havens: Traymore te Moengo aan de Cottica-rivier en de 400 meter lange multifunctionele Kuldipsingh-havenfaciliteit, die ook plaats biedt aan offshore ondersteuningsschepen.