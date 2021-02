‘’Uit een bestand van 75.000, dat wij hebben overgenomen, voldeden ruim 40.000 mensen niet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een BaZo-kaart”, zei de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran, gisteren aan de pers na een vergadering van de Raad van Ministers. De minister zei dit naar aanleiding van het proces dat het ministerie heeft opgestart om over te gaan tot herregistratie van de BaZo-kaarten.

Volgens de minister, is de periode van de herregistratie bijna ten einde. Meer dan de helft van de personen die beschikt over een BaZo-kaart, heeft zich inmiddels aangemeld. De bewindsman geeft aan, dat dit te maken zou hebben met het feit dat mensen er bewust van zijn dat zij niet aan de eisen voldoen om in aanmerking te komen voor zo een kaart. Volgens Ramsaran zal het ministerie ervoor zorgen dat mensen die daadwerkelijk zo een kaart nodig hebben, deze ook krijgen. ‘’Daarbij zal er gelet worden op de situatie per persoon’’, aldus de minister.

De bewindsman gaf verder aan een beroep te hebben gedaan op de zorginstellingen om mensen met een vervallen BaZo-kaart nog te helpen. Echter moeten zij op hun beurt terugkoppelen naar het ministerie, zodat kan worden nagegaan als zo iemand in aanmerking komt.

Ramsaran zei verder dat mensen die zich reeds hebben laten herregistreren, maar nog geen sms hebben ontvangen, contact kunnen opnemen met het ministerie, waar zij verder zullen worden geholpen.